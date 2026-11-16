La entrerriana Ana Lis Pitter, oriunda de Concepción del Uruguay, llegó a la final de Supervivencia al Desnudo, el programa internacional que pone a prueba la resistencia física y mental de sus participantes en ambientes naturales extremos. La mujer completó 35 días de supervivencia en Filipinas, donde enfrentó tormentas, animales peligrosos y dificultades para conseguir alimentos. Durante la experiencia perdió 15 kilos y se convirtió, según aseguró, en la primera argentina en alcanzar esa instancia en la versión original del ciclo.

En diálogo con Elonce, Pitter compartió detalles del desafío, que fue grabado en febrero y cuya temporada terminó de estrenarse la semana pasada. La participante expresó su satisfacción por haber completado una experiencia que había soñado durante años.

"Por fin lo puedo contar. Realmente terminé el desafío y fueron 35 días superduros", manifestó a Elonce.

Cómo llegó al programa Supervivencia al Desnudo

La posibilidad de participar surgió a partir de una convocatoria abierta que encontró hace aproximadamente tres años. Aunque se trataba de un programa internacional, decidió postularse y atravesó un extenso proceso de selección.

"Se abrió un casting que fue publicado en Clarín. Mandé un mail y empezaron a hacerme un montón de cuestionarios. Tuve que enviar videos nadando, haciendo fuego por fricción, usando pedernal, filtrando agua, fabricando armas y trampas con elementos de la naturaleza", recordó.

Pitter explicó que los productores evaluaron sus conocimientos antes de seleccionarla. También contó que su interés por el programa estaba relacionado con una tradición familiar.

"Somos todos muy fanáticos del programa. Lo mirábamos los miércoles a las diez de la noche. Nos juntábamos a comer un guiso en invierno y a verlo en familia. Así como hay gente que se reúne alrededor del fútbol, nosotros nos reuníamos alrededor de Supervivencia al Desnudo", relató.

La preparación física y mental para sobrevivir 35 días

Antes de viajar, la entrerriana realizó una preparación que incluyó cambios en su alimentación y ejercicios para acostumbrar el cuerpo a las condiciones que encontraría durante la competencia.

"Entré pensando que estaba preparada mentalmente y realmente nunca lo estás. Pero sabía que tenía la fortaleza de ser muy cabeza dura, terca y testaruda. Cuando me propongo algo, lo cumplo", aseguró.

Para afrontar las dificultades físicas, aumentó de peso deliberadamente y acostumbró su piel a la exposición solar. También caminó descalza durante un período prolongado para fortalecer sus pies.

"Para el primer desafío engordé cinco o seis kilos y para el segundo alcancé a engordar cinco. También tomé mucho sol porque sabía que iba a estar expuesta al no tener ropa. Caminé bastante tiempo descalza porque no sabía si me iba a tocar arena, piedras, espinas o pasto", explicó.

Sin embargo, las condiciones extremas tuvieron consecuencias importantes sobre su organismo. En su primera participación, de 21 días, perdió 12 kilos, mientras que en el desafío de 35 días bajó 15 kilos.

Qué comía para sobrevivir en Filipinas

Uno de los principales obstáculos fue conseguir alimentos suficientes para mantenerse durante más de un mes en un ambiente natural desconocido.

Pitter explicó que los cocos se convirtieron en un recurso fundamental, tanto para hidratarse como para alimentarse. No obstante, debieron buscar otras alternativas para incorporar nutrientes.

"En Filipinas era difícil encontrar comida, pero había muchas palmeras con cocos que caían todo el tiempo. Los aprovechábamos tanto para el líquido como para comer", señaló.

La participante contó que su alimentación también incluyó pequeños animales que podían recolectar o capturar.

"El coco tiene mucha fibra y grasas, pero no tanta proteína. Nos fuimos rebuscando comiendo caracoles, insectos y algunos cangrejos que podíamos atrapar", detalló.

La situación mejoró parcialmente durante el transcurso de la competencia, cuando pudieron acceder a herramientas para pescar.

"El día 19 nos juntamos con Mandía y Adam, que tenían anzuelos. A partir de ese momento empezamos a pescar también", recordó.

Un tifón puso en riesgo la continuidad del desafío

Entre los momentos más difíciles, Pitter destacó una tormenta que afectó la zona donde se encontraban los participantes.

La entrerriana explicó que habían dedicado varios días a construir un refugio para protegerse de las condiciones meteorológicas, una decisión que resultó fundamental cuando llegó el temporal.

"Hubo una noche de un tifón. Gracias a Dios estábamos bien preparados porque hicimos un refugio al que le dedicamos muchos días de trabajo. Ese día fue crítico para todos los grupos", relató.

Según recordó, el viento cambió de dirección y sorprendió a los participantes, que habían preparado su refugio para resistir principalmente las ráfagas provenientes del mar.

Una entrerriana llegó a la final de supervivencia al desnudo

"El viento venía de la montaña, en vez de venir del mar. Era impresionante. Te diría que había ráfagas de 60 o 70 kilómetros por hora. Si no hubiésemos tenido ese refugio, probablemente nos habríamos tenido que retirar", expresó.

Cobras, tiburones y ciempiés venenosos

La presencia de animales potencialmente peligrosos también representó una preocupación durante la experiencia.

Pitter contó que, una vez que conoció el destino de la competencia, dispuso de pocos días para investigar las especies que habitaban la región.

"Cuando supe que iba a estar en Filipinas, tuve cuatro o cinco días para investigar la zona. Me sentía bastante confiada, pero el problema con los animales es cuando no los ves y podés pisarlos, como sucede con las serpientes", explicó.

Entre los riesgos mencionó la presencia de cobras escupidoras, tiburones y ciempiés venenosos.

"Había cobras escupidoras, que pueden lanzar veneno hacia los ojos. También había ciempiés altamente tóxicos. Esos eran uno de los mayores peligros a los que estábamos expuestos", relató.

La participante señaló que pudieron evitar incidentes durante las noches, pese a las dificultades que implicaba permanecer en contacto permanente con la naturaleza.

“Soy la primera argentina en la historia en llegar a esta instancia”

Al reflexionar sobre lo conseguido, Pitter aseguró que completar el desafío representó el cumplimiento de una meta personal que durante mucho tiempo consideró inalcanzable.

"Siempre soñé con estar en la versión original de Supervivencia al Desnudo. Nunca había pasado que un argentino llegara a esa instancia. Soy la primera en la historia", afirmó.

La entrerriana reconoció que la experiencia modificó profundamente su manera de valorar las comodidades cotidianas.

"Me siento bendecida. Después de esta experiencia veo bendiciones por todas partes. Tener una canilla que puedas abrir y tomar agua potable, fresca y limpia es una bendición que agradezco cada día de mi vida", expresó.

También recordó las sensaciones que experimentó al regresar a su hogar después de permanecer más de un mes expuesta a condiciones extremas.

"A veces me despierto en las tormentas de noche y se me caen las lágrimas de sentirme tan bien, porque estoy protegida en mi casa", confesó.

Finalmente, Pitter aseguró que situaciones habituales, como disponer de jabón, una cama o un plato de comida, adquirieron un significado diferente.

"Cuando pasás por situaciones tan extremas, muchas pequeñas cosas se vuelven muy significativas", concluyó.

La temporada de Supervivencia al Desnudo en la que participó la entrerriana se encuentra disponible en HBO Max.