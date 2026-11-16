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Paraná Creciente del río Paraná y asistencia a familias afectadas

Creciente del río Paraná: 139 familias reciben asistencia y 50 personas siguen en sus viviendas

El Municipio actualizó el relevamiento de afectados por la creciente del río Paraná. Enrique Ríos confirmó a Elonce que 17 personas permanecen en las carpas de Bajada Grande, entre ellas dos embarazadas. Continúa el operativo de asistencia en los sectores inundados.

16 de Noviembre de 2026
Creciente del río Paraná: 139 familias asistidas y 50 aislados.
Creciente del río Paraná: 139 familias asistidas y 50 aislados. Foto: (MP).

REDACCIÓN ELONCE

El Municipio actualizó el relevamiento de afectados por la creciente del río Paraná. Enrique Ríos confirmó a Elonce que 17 personas permanecen en las carpas de Bajada Grande, entre ellas dos embarazadas. Continúa el operativo de asistencia en los sectores inundados.

La creciente del río Paraná mantenía a 139 familias bajo asistencia municipal, mientras que 50 personas permanecían aisladas en sectores inundados para custodiar sus viviendas. El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, confirmó a Elonce los datos del último relevamiento y detalló cómo continuaba el operativo de emergencia en Bajada Grande.

Según precisó el funcionario, 47 familias se autoevacuaron con ayuda municipal y otras 25 fueron evacuadas. Además, 17 personas permanecían alojadas en las carpas instaladas en el sector de los miradores, entre ellas dos mujeres embarazadas.

 

El Municipio sostuvo las tareas de acompañamiento mediante un dispositivo que reunió a personal de Protección Civil, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, guardavidas, grupos de rescate y trabajadores de distintas áreas municipales.

Cómo continúa la asistencia a los afectados por la creciente

 

Ríos explicó que las intervenciones se desarrollaban diariamente y destacó que la situación había mostrado una mayor estabilidad durante el fin de semana. “No hubo mayores inconvenientes y la jornada de este domingo fue mucho más tranquila que la anterior”, señaló.

Asimismo, indicó que la Municipalidad “trabaja de forma sostenida y diaria, asistiendo tanto a las familias aisladas como a las evacuadas, con atención alimentaria, sanitaria y contención”.

El operativo incluyó distribución de alimentos, agua potable, medicamentos, pastillas potabilizadoras y repelentes. También se realizaron relevamientos permanentes para identificar necesidades y garantizar la asistencia a quienes continuaban en zonas anegadas.

 

Unas 50 personas permanecen en sus viviendas inundadas

 

Por su parte, Lucas García, coordinador de Protección Civil municipal, explicó que alrededor de 50 personas habían decidido permanecer en sus hogares o regresar a ellos pese al avance del agua.

“Ellos deciden quedarse y muchos han vuelto para cuidar sus pertenencias. Muchas veces son lo único que tienen y han optado por eso. Nosotros, como Municipio, estamos presentes para trabajar con la gente y ayudar al prójimo”, expresó.

Ante esta situación, los equipos municipales coordinaron recorridas con bomberos y rescatistas para acercar mercadería, agua potable y otros elementos esenciales. El dispositivo de asistencia continuaba activo en Bajada Grande, con seguimiento de las familias evacuadas y de quienes permanecían en sectores afectados por la creciente.

Temas:

Creciente del río Paraná Bajada Grande Defensa Civil familias evacuadas municipalidad agua
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