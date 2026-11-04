“Me encomiendo a sus oraciones”: el mensaje del Papa León XIV antes de viajar a la Argentina

El Papa León XIV pidió este miércoles a los fieles que lo acompañen con sus oraciones antes de iniciar su viaje a Sudamérica. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, expresó su deseo de que la visita fortalezca la fe, la esperanza y la caridad.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú”, anunció en su saludo a los fieles de lengua española. Su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre.

“Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo el Pontífice.

El mensaje antes de la partida

Al finalizar la audiencia, el Papa León XIV reiteró el pedido de acompañamiento espiritual. Solicitó que recen “para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”.

La gira se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre y comprenderá tres países. En la Argentina, su permanencia está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11.

Durante el recorrido, el Pontífice pronunciará 36 discursos en español. También utilizará ese idioma en los encuentros que mantendrá durante la visita.

La Iglesia dará detalles de las actividades

La Conferencia Episcopal Argentina brindará una conferencia de prensa este jueves 5 de noviembre, a las 9. El encuentro se realizará en su sede de Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación estará encabezada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro. Allí se compartirán novedades sobre las actividades y celebraciones previstas durante la estadía del Papa León XIV.

La agenda argentina contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita será la primera de un pontífice al país desde la realizada por Juan Pablo II en 1987.

Preparativos de seguridad para la visita

En paralelo, el Gobierno nacional dispuso medidas especiales de protección del espacio aéreo durante la permanencia del Papa. La decisión fue publicada este miércoles mediante el Decreto 1334/2026.

La norma amplía las reglas de protección aeroespacial para zonas de operaciones restringidas de Buenos Aires y Córdoba. Contempla el uso de la fuerza contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles en los términos establecidos por la disposición.

En sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que las actividades reunirán a autoridades nacionales y extranjeras y convocarán a numerosas personas. El operativo acompañará las celebraciones y encuentros programados durante los cuatro días de visita.