El presidente de OSER afirmó que "ya pagaron algunos débitos" y que siguen las conversaciones con FEMER

El presidente de OSER, Mariano Gallegos, confirmó que la obra social ya pagó algunos débitos reclamados por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y que continúan las conversaciones para resolver el conflicto por los descuentos aplicados a honorarios profesionales. Sin embargo, anticipó que la institución mantendrá su postura respecto de otras facturaciones que considera incorrectas.

En diálogo con Elonce, Gallegos explicó que las negociaciones siguen abiertas después de que FEMER dispusiera la suspensión de determinadas prestaciones médicas en internación. La medida generó preocupación entre los afiliados y profundizó las diferencias entre ambas instituciones.

"Nosotros ayer pagamos algunos débitos porque entendimos las razones de la Federación Médica, pero hay muchos otros débitos que estamos muy firmes en que no vamos a pagar", afirmó el funcionario. Aclaró que los descuentos responden a observaciones técnicas, administrativas o médicas detectadas durante las auditorías de facturación.

Mariano Gallegos, presidente de OSER

OSER defendió los controles sobre la facturación médica

Gallegos sostuvo que la obra social comenzó a revisar con mayor profundidad las prestaciones presentadas por los profesionales y que, durante ese proceso, identificó situaciones que considera irregulares.

"Hay médicos que han presentado para cobrar por segunda vez lo que ya han cobrado", aseguró. Según explicó, anteriormente no se efectuaban controles de la misma manera y se abonaban los importes facturados sin las verificaciones que actualmente realiza la institución.

El presidente de OSER defendió la necesidad de administrar los recursos destinados a unos 300.000 afiliados y cuestionó la interrupción de prestaciones como herramienta de negociación. "Queremos la atención, sí, pero no estamos dispuestos a negociar bajo una práctica de la extorsión", expresó.

Qué dijo Gallegos sobre el cobro de plus médicos

Otro de los temas abordados fue el cobro de adicionales a los afiliados por consultas médicas. Gallegos ratificó que OSER no permite exigir importes superiores a los coseguros establecidos y solicitó que quienes atraviesen estas situaciones presenten sus reclamos.

El funcionario indicó que la obra social abona aproximadamente $20.000 por consulta y consideró que se trata de un honorario razonable en comparación con los valores de otras instituciones provinciales.

También reconoció las dificultades para comprobar los cobros indebidos cuando los profesionales no entregan recibos. Explicó que una declaración firmada por el afiliado puede servir para iniciar actuaciones, aunque aclaró que no corresponde sancionar a un médico únicamente por rumores.

OSER busca ordenar los pagos a cuidadoras domiciliarias

El pago a las cuidadoras domiciliarias es otra de las situaciones que genera preocupación entre las trabajadoras que prestan servicios a afiliados de OSER. Algunas manifiestan demoras en la percepción de sus honorarios, lo que afecta la organización de sus ingresos.

Gallegos aseguró que, desde el inicio de su gestión, se realizaron pagos todos los meses. Explicó que el procedimiento contempla aproximadamente 60 días entre la presentación de las facturas y su liquidación, debido a las instancias de auditoría y tramitación administrativa.

El presidente de OSER señaló que deben procesar alrededor de mil facturas y expedientes individuales. Reconoció que el sistema actual resulta complejo y anticipó que trabajan para establecer una fecha fija de pago a partir de diciembre, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las trabajadoras.

Gallegos respondió por las demoras en medicamentos

La provisión de medicamentos también genera preocupación entre afiliados de OSER, especialmente entre quienes necesitan tratamientos continuos. Entre las situaciones planteadas se encuentran demoras en la entrega de insulina, metformina y tiras reactivas.

Consultado sobre estas dificultades, Gallegos explicó que la obra social realiza aproximadamente cada seis meses una revalidación de los padrones y de los tratamientos farmacológicos indicados. Reconoció que durante estos procedimientos pueden producirse demoras en algunas entregas.

"Nos reportaron alguna demora en algunos casos, pero siempre finalmente la medicación llegó", sostuvo el funcionario. Asimismo, manifestó su disposición a revisar las situaciones en las que persistan inconvenientes y determinar los motivos por los cuales no se concretó la provisión correspondiente.