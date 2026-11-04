Mosquitos y plagas: cómo proteger el hogar y qué cuidados tener al usar insecticidas

Cómo proteger el hogar de mosquitos y plagas durante el calor.

Cómo proteger el hogar y el patio de mosquitos y plagas es una de las principales preocupaciones ante el aumento de las temperaturas. Con la llegada del calor, crece la presencia de insectos y la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar su proliferación en viviendas y espacios exteriores.

En diálogo con Elonce, José Fanega, comerciante del rubro de limpieza, explicó las diferencias entre productos utilizados para controlar mosquitos, alacranes, pulgas y garrapatas. También brindó recomendaciones sobre su aplicación y los cuidados necesarios en hogares con mascotas.

Entre las alternativas mencionó insecticidas con distintas concentraciones de cipermetrina, un componente utilizado para combatir determinadas plagas. Fanega explicó que existen formulaciones de diferente intensidad y destacó la importancia de distinguir los productos insecticidas de aquellos destinados a la limpieza y desinfección.

Qué productos utilizar y cómo cuidar a las mascotas

"Hay productos que ahuyentan y otros que matan", explicó Fanega al diferenciar las funciones de las distintas formulaciones. También mencionó desinfectantes destinados al control de microorganismos, que no cumplen necesariamente la misma función que un insecticida.

Respecto de las mascotas, aclaró que los productos destinados a tratar superficies no deben aplicarse directamente sobre perros o gatos. Su utilización en cuchas, patios y otros espacios debe respetar las indicaciones del fabricante, las diluciones autorizadas y los tiempos de reingreso.

La prevención también requiere medidas cotidianas. Fanega recomendó mantener el pasto cortado, evitar recipientes con agua acumulada y renovar frecuentemente el agua de las mascotas para reducir posibles criaderos de mosquitos.

La limpieza del patio como medida preventiva

Además de utilizar productos específicos cuando corresponde, resulta fundamental eliminar objetos que acumulen agua y mantener ordenados los espacios exteriores.

Estas medidas permiten reducir las condiciones favorables para la reproducción de mosquitos y complementan el uso de repelentes personales.

En cuanto a los alacranes, los especialistas recomiendan evitar el uso indiscriminado de insecticidas, mantener desagües protegidos y eliminar posibles refugios. La elección de cualquier producto debe contemplar sus riesgos para personas, animales y el ambiente.