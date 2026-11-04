Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva del Real Madrid: “Ganas de aprender y aportar”

Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva del Real Madrid, según anunció la institución mediante un comunicado. El ganador de 22 títulos de Grand Slam aceptó la propuesta y compartió su entusiasmo por asumir una función dirigencial en el club del que es hincha.

La entidad presentó su llegada como un motivo de orgullo y destacó tanto su trayectoria deportiva como sus cualidades personales. También señaló que su participación estará orientada a contribuir al presente y al futuro de la institución.

Nadal, por su parte, publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Allí reconoció al presidente Florentino Pérez y a los integrantes de la Junta por haberlo convocado.

El reconocimiento del club

En el comunicado, el Real Madrid definió a Rafael Nadal como un referente del deporte español y mundial. La institución vinculó su incorporación con una carrera marcada por la exigencia competitiva y la superación.

“Su figura representa mucho más que sus éxitos”, expresó el club. Entre los atributos que enumeró aparecen el talento, la capacidad de sacrificio, la humildad y el respeto hacia rivales y compañeros.

La entidad también destacó su compromiso solidario y sostuvo que esos valores forman parte de la identidad madridista. Según el comunicado, Nadal los representó durante su vida deportiva y se convirtió en una referencia para millones de personas.

La respuesta de Nadal

“Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid”, escribió el extenista. Su mensaje puso el acento en la oportunidad de participar desde una nueva responsabilidad.

“He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, añadió Rafael Nadal. De esa manera, confirmó su disposición a integrarse al trabajo de conducción del Real Madrid.

El español llega a esta etapa después de una carrera en la que conquistó 22 títulos de Grand Slam. Además, terminó como número uno del mundo en cinco temporadas: 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019.