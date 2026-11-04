Selección Argentina: por qué Scaloni volvió a dejar afuera a De Paul y Lo Celso

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volvieron a quedar fuera de la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Las ausencias responden principalmente a la intención del cuerpo técnico de avanzar con un recambio y ampliar las alternativas en el mediocampo.

Lionel Scaloni confeccionó la nómina con una mirada que combina el presente del equipo con su proyección. En ese esquema, busca darles más participación a futbolistas jóvenes que compiten por consolidarse en el seleccionado.

Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco aparecen entre las opciones elegidas para esta etapa. La continuidad de esas convocatorias deja, por ahora, a los dos históricos detrás de otras alternativas.

Dos referentes que pierden lugar en las convocatorias

De Paul, actualmente en Inter Miami, y Lo Celso, jugador del Betis, tampoco habían integrado la convocatoria habitual de la anterior ventana internacional. Sí estuvieron en el amistoso ante Benín, organizado como despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Ambos formaron parte de la primera lista de Scaloni, en septiembre de 2018. Desde entonces, se convirtieron en integrantes habituales de un ciclo en el que ocuparon un lugar importante dentro del mediocampo.

En el caso de De Paul, su recorrido con la Selección Argentina alcanza las 95 presentaciones desde su debut en 2018. La nueva ausencia marca un cambio respecto de los años en los que su presencia y la de Lo Celso eran habituales en cada nómina.

La puerta sigue abierta para los dos

La decisión de no convocarlos en noviembre no supone una exclusión definitiva. Los dos mediocampistas continúan con posibilidades de regresar en próximas ventanas internacionales.

Su eventual retorno dependerá del rendimiento en sus clubes y de la evaluación que realice Scaloni. También influirá cómo respondan los jugadores que ahora tendrán oportunidades de sumar minutos.

Por eso, estas ausencias se diferencian de las bajas por problemas físicos o sanciones. En sus casos, el motivo central está vinculado con las elecciones futbolísticas del cuerpo técnico y la búsqueda de nuevas variantes.

Las otras bajas para los amistosos

La lista de la Selección Argentina también presenta las ausencias de Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González por lesiones. El delantero del Inter se recupera de una distensión en el muslo izquierdo, mientras que el defensor arrastra una molestia en el aductor y González, una lesión muscular en el sóleo derecho.

Leandro Paredes y Nahuel Molina, en tanto, siguen sin estar habilitados por las sanciones posteriores a la final del Mundial ante España. Al mediocampista le quedan cinco fechas por cumplir y al lateral, dos.

La convocatoria es además la primera sin Messi después de su despedida del 6 de octubre en el Monumental. En ese contexto de cambios, los amistosos ante Uruguay y Costa Rica ofrecerán nuevas oportunidades para los futbolistas que Scaloni busca afianzar.