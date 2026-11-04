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La escuela Carbó de Paraná celebró 121 años y recibió la Bandera del Ejército de los Andes

La escuela de educación técnica N° 3 Enrique Carbó, Anexo Formación Profesional de Paraná, celebró 121° años con un acto académico en el que recibió la Bandera del Ejército de los Andes, que se incorporará a sus ceremonias protocolares.

4 de Noviembre de 2026
La escuela Carbó de Paraná celebró 121 años
La escuela Carbó de Paraná celebró 121 años Foto: Gobierno de Entre Ríos

La escuela de educación técnica N° 3 Enrique Carbó, Anexo Formación Profesional de Paraná, celebró 121° años con un acto académico en el que recibió la Bandera del Ejército de los Andes, que se incorporará a sus ceremonias protocolares.

La escuela de educación técnica N° 3 Enrique Carbó, Anexo Formación Profesional de Paraná, celebró 121° años con un acto académico en el que recibió la Bandera del Ejército de los Andes, que se incorporará a sus ceremonias protocolares.

 

La jornada puso en valor la historia de la institución, el sentido de pertenencia y el compromiso de su comunidad educativa con la formación profesional.

La insignia fue entregada por el suboficial mayor Francisco Gabriel Garay, diplomado en Historia de la Vida y Obra del General José de San Martín y fundador y presidente de la Asociación Cultural Tambor de la Libertad de Paraná. La bandera representa la gesta sanmartiniana y los ideales de libertad y autodeterminación de los pueblos.

Durante la ceremonia, el estudiante Bruno Díaz, de 5° 1°, representó al General José de San Martín, acompañado por su madre, Belkis Lapalma, egresada y docente de la institución. En tanto, Ramiro Sacharzuk Celayes, de 7° 2°, representó al granadero. Otro de los momentos significativos fue la presentación del Libro de Oro, donado por la rectora titular, profesora Elsa Quiroz, también egresada y docente de la escuela. El ejemplar quedará en la biblioteca Juana Manuela Gorritti para preservar la memoria institucional y reconocer a quienes construyeron su historia.

 

La celebración contó con la participación de egresadas de las promociones 1981 y 1985, quienes entregaron una placa conmemorativa. Estuvieron presentes María Celina Espíndola, Griselda Ferraro, Evangelina Romero y Silvia Romero. También se destacó la trayectoria de la profesora Mirta Martínez, actual vicerrectora titular. Durante el acto, la profesora Gisela Cuello y la estudiante Milagros Ferreira, de 7° 2°, compartieron palabras alusivas al aniversario. La jornada incluyó además una torta gigante de cumpleaños elaborada por estudiantes de 6° 2° de la especialidad Gastronomía, junto a la profesora Sol Cepeda, también egresada de la institución.

Al finalizar el acto, la rectora Quiroz repasó los principales hitos de la trayectoria institucional, cuyos orígenes se remontan a 1905, cuando fue creada como Escuela Técnica del Hogar, con el propósito de brindar a las mujeres una formación integral y profesional. Entre los momentos destacados mencionó el inicio de la formación docente en 1946 y la apertura a la educación mixta en 1998. También puso en valor el edificio histórico que alberga a la escuela, construido en 1879 y declarado de interés provincial.

 

En relación con la propuesta educativa actual, destacó la formación de técnicos en Indumentaria, Gastronomía, Arte y Decoración, orientada a brindar herramientas para la inserción laboral y la continuidad de estudios superiores. Asimismo, subrayó la importancia del acompañamiento de las trayectorias escolares y de la pedagogía del cuidado, y señaló la necesidad de fortalecer los recursos humanos y edilicios para responder a los desafíos de la educación técnica.

Finalmente, la Rectoría agradeció el acompañamiento de las autoridades presentes, los estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa. También reconoció el aporte de la presidenta de la Asociación Cooperadora, Carina Duarte, y de sus integrantes, por su colaboración permanente con las actividades institucionales.

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