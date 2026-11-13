La primera entrenadora de fútbol recibida del país es paranaense: “No me dejaban ingresar”

En el marco del Día Nacional del Director Técnico de Fútbol, que se celebró este viernes, Patricia Moyano, reconocida como la primera mujer recibida de entrenadora de fútbol en Argentina, compartió su historia con Elonce. Desde el predio de la Liga Paranaense de Fútbol, recordó las dificultades que enfrentó para acceder a la formación profesional y repasó sus 35 años de trayectoria.

Conocida como “Pato”, comenzó a trabajar en el fútbol en 1990, cuando ingresó al Club Atlético Neuquen de Paraná como preparadora física. Sin embargo, su objetivo era dirigir equipos, una posibilidad que en aquellos años encontraba importantes obstáculos para las mujeres.

Su historia tuvo un momento decisivo en 1994, cuando intentó inscribirse en la escuela de directores técnicos que comenzaba a funcionar en Paraná. “Me negaron entrar porque no cumplía los requisitos. En ese momento, el requisito mayor era ser masculino y haber jugado al fútbol”, relató.

La lucha para convertirse en entrenadora

Lejos de abandonar su objetivo, Moyano decidió insistir para conseguir un lugar en la formación profesional.

“Se hizo una asamblea en la asociación de técnicos, donde se votó para ver si yo podía ingresar. Y bueno, me dejaron ingresar”, recordó.

Aquella decisión permitió que comenzara sus estudios y marcó un cambio en las condiciones de acceso. Según explicó, al año siguiente la inscripción ya contemplaba expresamente a personas de ambos sexos.

Su experiencia representó un antecedente importante para la participación femenina en una actividad que, hasta entonces, estaba prácticamente reservada a los hombres.

Sus primeros títulos con el fútbol infantil

Moyano recordó especialmente al Club Neuquén, institución que le permitió comenzar su trayectoria y a la que continúa vinculada afectivamente.

“El primer club que me abrió las puertas, y al que siempre voy a estar agradecida porque siempre va a tener mi corazoncito, fue el Club Neuquén de Paraná”, expresó.

Mientras estudiaba el profesorado de Educación Física, comenzó como preparadora física. Un año después planteó su intención de dirigir y recibió un desafío: formar un equipo de la categoría 1985 para competir en el tradicional torneo internacional de fútbol infantil que se desarrollaba en Toritos y Chiclana.

“Me dieron esa meta de que, si yo armaba la categoría 85, podía entrar al campeonato. La armé en dos meses más o menos y tuvimos la posibilidad de participar”, recordó.

El resultado superó sus expectativas. “Ganamos y salimos campeones invictos, así que llevamos la copa al Club Neuquén”, destacó.

De Neuquen a representar a la Liga Paranaense

Después de aquella experiencia, Moyano recibió una convocatoria de la Liga Paranaense de Fútbol para conformar un seleccionado infantil de la misma categoría.

El equipo reunió jugadores de diferentes instituciones de Paraná, entre ellas Patronato, Neuquen, Sportivo Urquiza y el desaparecido Club Francia.

La selección participó en un campeonato internacional disputado en Villa Elisa, Córdoba, cuya final se desarrolló en el estadio Chateau Carreras.

“Armé un equipo con distintos chicos de distintos clubes y salimos también campeones invictos. Llevamos la copa a la Liga”, relató con orgullo.

Aquellos resultados marcaron sus primeros años como directora técnica y le permitieron consolidar su lugar dentro del fútbol local.

Los maestros que marcaron su trayectoria

Durante la entrevista, la entrenadora también recordó a las personas que la ayudaron a comprender el juego y desarrollar sus conocimientos.

Entre sus principales referentes mencionó al “Tano” Marini, además de Marcelo Fuentes, "Moncho" Comas, Silva y otros entrenadores y jugadores con quienes compartió experiencias.

“Si bien yo nunca lo jugué, lo estudié. La parte teórica y el folclore del fútbol los aprendí charlando, escuchando, aprendiendo y mirando”, explicó.

Moyano destacó especialmente una enseñanza que recibió de Marini y que conservó a lo largo de su carrera.

“El fútbol no va a cambiar. Sí cambian las tácticas, las palabras y las posiciones”, recordó sobre las conversaciones con su maestro.

A partir de esa reflexión, compartió una de las frases que suele transmitir a sus futbolistas: “La pelota va con el que mejor la trata”.

Un reconocimiento a quienes trabajan por amor al fútbol

Al cumplirse 35 años de su llegada al fútbol, Moyano aprovechó la entrevista para saludar a sus colegas y reconocer el esfuerzo cotidiano que implica la profesión.

Patricia Moyano, la primera entrenadora recibida del país

“Quiero mandar saludos a todos y felicitarlos por este trabajo que hacen día a día, que tiene muchas horas de trabajo y a veces no son remuneradas. Muchos lo hacen por amor”, manifestó.

La entrenadora se mostró emocionada al recordar su recorrido y el significado que tiene esta actividad en su vida.

“Este día tan especial a mí me llena de emoción porque es toda mi vida. Hace 35 años que estoy en esto”, concluyó ante Elonce.