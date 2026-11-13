Andrés Matonte dirigirá la final entre Boca y Atlético Mineiro: sus antecedentes con el Xeneize

El árbitro uruguayo Andrés Matonte fue designado para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Será la décima vez que dirija al conjunto argentino, con un historial favorable en sus últimos encuentros.
El árbitro uruguayo Andrés Matonte fue designado para dirigir la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará el sábado 14 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El juez de 38 años estará al frente de su tercera final internacional organizada por la Conmebol y volverá a encontrarse con el Xeneize, al que ya arbitró en nueve oportunidades.
La designación se produjo en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada para ambos equipos. Matonte cuenta con experiencia en competencias internacionales y registra antecedentes favorables para Boca, que ganó sus últimos siete encuentros bajo su conducción.
El uruguayo ya estuvo presente en dos compromisos del conjunto argentino durante la actual edición de la Copa Sudamericana. Dirigió la victoria por 1 a 0 frente a O'Higgins, en la ida de los dieciseisavos de final, y la goleada por 4 a 0 ante Deportivo Recoleta, correspondiente a la vuelta de los octavos.
El historial de Andrés Matonte con Boca
Los primeros antecedentes de Matonte con Boca se remontaron a la Copa Libertadores 2022, cuando dirigió dos enfrentamientos contra Corinthians. En aquella edición, el conjunto argentino sufrió una derrota por 2 a 0 y posteriormente quedó eliminado del certamen frente al mismo rival.
Sin embargo, desde aquellas dos presentaciones, Boca ganó todos los partidos que disputó con Matonte como árbitro. Entre los resultados más destacados aparecieron las victorias frente a Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras durante la Copa Libertadores 2023.
Los encuentros ante Racing y Palmeiras tuvieron especial relevancia porque Boca consiguió avanzar mediante definiciones por penales. Esos resultados formaron parte del recorrido del Xeneize hasta la final de aquella edición, en la que terminó cayendo frente a Fluminense.
La experiencia internacional del árbitro uruguayo
La definición entre Boca y Atlético Mineiro será la tercera final internacional que dirigirá Andrés Matonte. Su primera experiencia ocurrió en la Copa Sudamericana 2021, cuando Athletico Paranaense venció por 1 a 0 a Red Bull Bragantino.
Posteriormente, estuvo al frente de la Recopa Sudamericana 2023, en la que Independiente del Valle superó por penales a Flamengo en el estadio Maracaná.
En su trayectoria internacional, Matonte acumuló 48 partidos de Copa Libertadores, además de dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.
Con Atlético Mineiro registra un solo antecedente: la victoria del equipo brasileño por 2 a 0 sobre Alianza Lima durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.
El equipo arbitral para la final de la Copa Sudamericana
Matonte estará acompañado por los uruguayos Nicolás Tarán y Andrés Nievas, quienes cumplirán las funciones de asistentes.
Por su parte, los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar fueron designados como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
El sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo del paraguayo Ulises Mereles, acompañado por los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.