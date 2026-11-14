La caída del creador del gigante de chips para IA: nfidelidades, sospechas de espionaje y su renuncia a Nvidia

La renuncia de Jensen Huang a Nvidia marcó uno de los episodios más importantes de la industria tecnológica en 2026. El empresario de 63 años, que durante más de tres décadas estuvo al frente de la compañía que cofundó, dejó sus cargos ejecutivos y su lugar en el directorio el 12 de noviembre, en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje vinculadas con China.

La salida fue confirmada oficialmente por Nvidia, que designó a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina. La decisión se produjo después de que medios como The New York Times, Reuters y Bloomberg difundieran investigaciones sobre la vida personal del empresario y sus posibles implicancias para la seguridad nacional estadounidense.

Detrás de la crisis empresarial también quedó expuesta la historia de Lori Huang, su esposa desde hacía 41 años, quien había acompañado al empresario desde sus comienzos como estudiante de ingeniería hasta la transformación de Nvidia en una de las compañías más valiosas del mundo.

Las revelaciones que provocaron la salida de Nvidia

La controversia comenzó a profundizarse cuando trascendió que Jensen Huang había mantenido una relación con Alice Huang, una empresaria china vinculada al sector tecnológico. Según investigaciones periodísticas, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban que la mujer podía haber actuado en beneficio del gobierno de China.

Las acusaciones abrieron interrogantes sobre posibles riesgos para información comercial y tecnológica sensible. Sin embargo, las sospechas de espionaje no constituyeron una conclusión judicial. El gobierno chino negó las acusaciones y las autoridades estadounidenses reconocieron que todavía no habían determinado si Alice Huang había realizado actividades de espionaje.

El caso adquirió mayor dimensión el 6 de noviembre, cuando el Financial Times publicó información sobre el carácter sentimental de la relación. Posteriormente, según la reconstrucción difundida por Bloomberg, el principal responsable legal de Nvidia, Tim Teter, confrontó al empresario y este terminó reconociendo la infidelidad.

Otras relaciones y la presión del directorio

El escándalo se agravó cuando The New York Times informó sobre otra relación de Huang con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

La revelación aceleró las deliberaciones del directorio, que se reunió para analizar la continuidad del ejecutivo. Finalmente, Huang presentó su renuncia y abandonó también su puesto como integrante del órgano de conducción.

Posteriormente, Reuters informó que el empresario había mantenido una relación íntima con una tercera empleada de Nvidia, cuya identidad no fue difundida. La agencia atribuyó esa información a dos personas familiarizadas con el caso. La compañía declinó hacer comentarios sobre esa nueva revelación.

La investigación interna, desarrollada con asesoramiento jurídico externo, también buscó determinar si el empresario había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera.

Lori Huang, la mujer que acompañó al empresario durante cuatro décadas

La historia personal de Jensen Huang estuvo estrechamente vinculada con Lori Huang, a quien conoció cuando ambos estudiaban ingeniería en la Universidad Estatal de Oregón, a comienzos de la década de 1980.

Según una reconstrucción de The New York Times, firmada por la periodista Erin Griffith, ambos compartieron una clase de fundamentos de ingeniería eléctrica.

Jensen consiguió que Lori aceptara reunirse semanalmente con él para estudiar, una relación que terminó convirtiéndose en un matrimonio de más de cuatro décadas.

Después de graduarse, se instalaron en Silicon Valley y trabajaron como diseñadores de microchips. Lori desarrolló su carrera en Silicon Graphics, mientras Jensen trabajó en LSI Logic.

La pareja tuvo dos hijos, Spencer y Madison. Poco antes de la fundación de Nvidia, en 1993, Lori dejó su actividad profesional para dedicarse a su crianza.

Huang reconoció públicamente en distintas entrevistas el papel que tuvo su esposa durante los primeros años de la empresa. En el pódcast How I Built This With Guy Raz, recordó los sacrificios familiares que acompañaron el crecimiento de Nvidia.

Lori mantuvo un perfil público discreto, aunque participó de numerosos acontecimientos importantes para la compañía. También colaboró con su hija Madison en la elección de la característica chaqueta de cuero que se convirtió en una de las señas de identidad del empresario.

Una fortuna multimillonaria y una fundación familiar

Con el crecimiento de Nvidia, el patrimonio de Jensen Huang alcanzó cifras extraordinarias. Según la información publicada por The New York Times, su fortuna llegó a aproximarse a los 150.000 millones de dólares.

Lori Huang también adquirió una posición relevante en la administración del patrimonio familiar. La Fundación Jen-Hsun Lori Huang, que ella presidía, registraba unos 9.000 millones de dólares en activos en 2024.

La organización financió iniciativas educativas, culturales y científicas, entre ellas donaciones a universidades y proyectos vinculados con la capacidad de procesamiento informático.

Además, parte importante de las acciones de Nvidia vinculadas con la familia se encontraba bajo estructuras fiduciarias en las que Lori tenía participación o responsabilidades de administración.

La exposición pública de la crisis matrimonial despertó interrogantes sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, no se informó oficialmente sobre una separación ni sobre decisiones respecto de su patrimonio compartido.

Los últimos días de Huang al frente de Nvidia

La reconstrucción publicada por Bloomberg describió un cambio significativo en la actitud del empresario durante los días previos a su salida.

Según personas familiarizadas con las conversaciones internas, Huang pasó de negar las acusaciones a aceptar que su continuidad se había vuelto insostenible.

El medio también informó que, en conversaciones privadas, el empresario expresó arrepentimiento y preocupación por las consecuencias que la situación podía tener para su esposa y las mujeres mencionadas en las investigaciones.

Por su parte, Reuters publicó que Huang había proporcionado explicaciones engañosas a directivos de Nvidia sobre sus encuentros con Alice Huang, a los que inicialmente había presentado como interacciones comerciales habituales.

En un mensaje dirigido a los empleados, el empresario reconoció su responsabilidad por sus decisiones personales y pidió que se respetara la privacidad de su familia.

Qué ocurrió con Nvidia después de la renuncia

La compañía confirmó el nombramiento de Colette Kress como directora ejecutiva interina, mientras se desarrollaba la búsqueda de un reemplazante definitivo.

También anunció que Harvey C. Jones asumiría como primer presidente del directorio, una modificación importante en la estructura de conducción de la empresa.

Kress, que se incorporó a Nvidia en 2013, quedó al frente de la organización en un momento de incertidumbre para el sector de inteligencia artificial.

El comunicado oficial destacó la contribución de Huang durante 33 años y sostuvo que la compañía buscaría garantizar la continuidad de sus operaciones, compromisos comerciales y desarrollo tecnológico.

La crisis también tuvo repercusiones en los mercados financieros. Según Reuters, la cotización de Nvidia acumuló una caída superior al 30% desde su máximo del 6 de octubre, en un contexto de preocupación por la conducción de la compañía y las investigaciones sobre su antiguo director ejecutivo.

El próximo acontecimiento importante para Nvidia quedó previsto para el martes 17 de noviembre, cuando la empresa presentaría sus resultados trimestrales. Al día siguiente, Kress tenía programada una reunión con los empleados.

Elaboración a partir de información publicada por The New York Times (Erin Griffith, con colaboración de Georgia Gee), Bloomberg, Reuters, Financial Times y el comunicado oficial de Nvidia del 12 de noviembre de 2026.