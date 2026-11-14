Renuncia en Ciberseguridad del Gobierno: el futuro de ARSAT y la disputa tecnológica entre EE.UU. y China

La renuncia de Ariel “Wata” Waissbein al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) abrió interrogantes sobre el futuro de la protección digital del Estado argentino. El funcionario dejó su cargo a fines de octubre, en medio de cambios internos y mientras avanzaban proyectos vinculados con la infraestructura tecnológica de ARSAT.

La salida se produjo poco después de la cancelación de una jornada organizada por el organismo para reunir a empresas del sector y avanzar en la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. También renunció el subdirector Ezequiel Gutesman y posteriormente fue desplazado Ariel Cessario, coordinador del CERT.ar, encargado de responder a incidentes informáticos.

El recambio coincidió con la llegada de financiamiento de Estados Unidos y la incorporación de nuevos requisitos para las contrataciones tecnológicas del Estado, en un contexto de competencia internacional por el control de infraestructuras estratégicas.

El proyecto de ciberseguridad que quedó en pausa

Durante su gestión, Waissbein impulsó la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) que funcionaría sobre infraestructura de ARSAT, en Benavídez.

El proyecto buscaba centralizar el monitoreo de organismos públicos, detectar ataques informáticos en tiempo real y coordinar respuestas ante incidentes que pudieran comprometer información sensible.

Según el diseño elaborado por el equipo saliente, el sistema utilizaría principalmente herramientas de código abierto y servidores propios. La propuesta apuntaba a reducir costos y limitar la dependencia de servicios tecnológicos contratados en el exterior.

Estados Unidos anunció fondos por US$15 millones

En octubre, la Embajada de Estados Unidos anunció un programa de 15 millones de dólares destinado a "fortalecer la ciberseguridad argentina", que incluía apoyo para instalar un centro nacional de operaciones y realizar evaluaciones de seguridad sobre la infraestructura de ARSAT.

El financiamiento se sumó a un préstamo de 30 millones de dólares aprobado anteriormente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también orientado a fortalecer las capacidades digitales del Estado.

Sin embargo, todavía no se había definido cómo se complementarían ambos programas ni qué esquema se utilizaría para ejecutar los recursos disponibles.

Las nuevas condiciones para la tecnología china

La designación de Walter Agüero como nuevo director del CNC estuvo acompañada por cambios en los requisitos de seguridad para futuras contrataciones vinculadas con redes críticas del Estado.

El funcionario firmó una disposición que incorporó nuevas exigencias para los procesos de adquisición tecnológica. Especialistas del sector interpretaron que estas condiciones podrían restringir la participación de empresas chinas como Huawei y ZTE en determinadas compras destinadas a infraestructura estratégica.

La discusión adquirió relevancia porque parte de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT ya utiliza equipamiento de Huawei. Las nuevas condiciones se vincularon con la política promovida por Washington para reducir la presencia de proveedores chinos en sectores considerados sensibles para la seguridad nacional.

Los desafíos para proteger los sistemas del Estado

El cambio de conducción ocurrió después de varios años en los que organismos públicos argentinos sufrieron ataques informáticos, filtraciones de información y episodios de ransomware que comprometieron distintos servicios, según publicó La Voz del Interior.

En ese escenario, quedaron pendientes las definiciones sobre la continuidad del centro nacional de monitoreo, la utilización de los fondos internacionales y el alcance de las nuevas reglas para contratar tecnología.