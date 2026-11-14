Invirtieron más de $67 millones en nuevos equipos para un hospital entrerriano

El Hospital Dr. Joseph Lister de Seguí incorporó nuevos equipos médicos destinados a fortalecer los servicios de diagnóstico y mejorar la atención de pacientes de la localidad y zonas rurales cercanas. La inversión, realizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, alcanzó los 67.462.400 pesos e incluyó un autoanalizador de química clínica y un ecógrafo Doppler.

La adquisición permitió ampliar la capacidad de respuesta del establecimiento, especialmente en los servicios de Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes. Además, el nuevo equipamiento facilitará la realización de estudios que anteriormente requerían derivaciones hacia otros centros de salud.

La directora del hospital, Tania Leguizamón, destacó la importancia de las incorporaciones y señaló que representaron un avance para la institución. "La incorporación de estos dos equipos representa un salto de calidad para nuestro establecimiento y es el resultado de las gestiones que venimos realizando para fortalecer los servicios y mejorar la atención que brindamos a la comunidad", sostuvo.

Un autoanalizador permitirá procesar hasta 360 determinaciones por hora

Uno de los dispositivos incorporados fue un autoanalizador automático de química clínica, destinado al servicio de Laboratorio. El Ministerio de Salud lo adquirió por 42.962.400 pesos mediante la Licitación Pública Nº 12/26, correspondiente a la Orden de Compra Nº 26/26.

El equipo permitirá optimizar el procesamiento de muestras y fortalecer los análisis bioquímicos, con mayor capacidad de trabajo y tiempos de respuesta más reducidos.

Leguizamón explicó que la nueva tecnología tendrá un impacto directo en el funcionamiento cotidiano del laboratorio. "El nuevo autoanalizador nos permite procesar hasta 360 determinaciones por hora, agilizar los tiempos de respuesta, aumentar la capacidad de trabajo y obtener resultados con mayor precisión y seguridad", detalló.

Un ecógrafo Doppler evitará derivaciones al Hospital San Martín

La segunda incorporación fue un ecógrafo rodante Doppler, adquirido por 24.500.000 pesos mediante la Licitación Privada Nº 11/26 y la Orden de Compra Nº 31/26.

El dispositivo permitirá realizar estudios en distintas especialidades, entre ellas cardiología, diagnóstico vascular, abdominal, obstetricia, ginecología, urología y pediatría. Además, cuenta con transductores específicos y tecnología de procesamiento de imágenes para diferentes evaluaciones médicas.

La directora destacó que esta incorporación permitirá resolver estudios que hasta ahora debían efectuarse fuera de la localidad.

"El nuevo ecógrafo amplía las prestaciones del servicio de Diagnóstico por Imágenes, tanto por la calidad de sus imágenes como por las distintas aplicaciones y funciones que incorpora", explicó.

Asimismo, remarcó: "Esto nos permitirá realizar estudios más precisos y oportunos, evitar demoras vinculadas a derivaciones hacia otros establecimientos y contribuir a descomprimir el sistema de salud, ya que anteriormente las ecografías Doppler las teníamos que derivar al Hospital San Martín de Paraná".

Beneficios para pacientes de Seguí y localidades cercanas

La incorporación del equipamiento beneficiará no solo a los habitantes de Seguí, sino también a pacientes provenientes de Aldea Eigenfeld, Don Cristóbal Segunda y establecimientos rurales del área de influencia.

Con estas adquisiciones, el hospital podrá ampliar sus prestaciones diagnósticas y facilitar el acceso a determinados estudios sin necesidad de trasladarse a Paraná.

Finalmente, Leguizamón agradeció al personal del establecimiento por el trabajo realizado para concretar las mejoras.

"Estamos muy agradecidos con todo el equipo por su compromiso diario. Estas mejoras son fruto de un trabajo conjunto para seguir ofreciendo una atención de mayor calidad a nuestra comunidad", concluyó.