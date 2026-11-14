“Siempre es un desafío grande”: cómo trabajan para sacar el ganado de las islas tras la creciente del Paraná

La creciente del río Paraná obligó a productores ganaderos a trasladar la hacienda desde las islas ubicadas frente a Villa Urquiza, en el departamento Paraná. Uno de los afectados fue Osvaldo Mayr, quien este sábado explicó a Elonce que trabajaba junto a familiares y colaboradores para retirar los animales de la isla Peruquero, donde todavía permanecían entre 100 y 150 cabezas de ganado.

El operativo comenzó con la concentración de los animales y continuó con su traslado hacia campos ubicados en tierra firme. Sin embargo, el avance del agua y las precipitaciones registradas durante las últimas horas dificultaron las tareas, especialmente en los sectores utilizados habitualmente para cargar la hacienda.

"Estamos trabajando en la isla Peruquero, que es de nuestra propiedad, y sacando animales. Nos están quedando todavía unos 100 o 150 por retirar, pero hasta ahora está todo tranquilo. Gracias a Dios, no tenemos que lamentar ningún animal lastimado", expresó Mayr durante una entrevista con Elonce.

Trabajan con hasta 85 centímetros de agua para retirar los animales

El productor explicó que las tareas de preparación comenzaron tres días antes, mientras que el traslado efectivo de los animales se inició durante la jornada del viernes.

"Hace tres días que empezamos a juntar la hacienda y ayer comenzamos a sacar animales. Estamos trabajando con 80 u 85 centímetros de agua en los cargaderos. Nos falta retirar esa cantidad de animales y también la tropilla de caballos", detalló.

Mayr indicó que la intención era completar el operativo durante el domingo, siempre que las condiciones del río permitieran continuar con las tareas.

"Nos avanzó un poco el agua. Nosotros sabíamos que esto iba a venir, pero todos queremos permanecer un poco más en la isla para no consumir los alimentos que tenemos preparados afuera. Ahora estamos saliendo con todo y, si Dios quiere, mañana terminamos de sacar toda la hacienda", manifestó.

La creciente también modificó la manera de trabajar en los campos isleños, donde habitualmente se utilizan caballos para reunir y movilizar los animales.

Una docena de personas participa del operativo con embarcaciones

El productor explicó que el equipo estaba integrado por familiares y trabajadores con experiencia en las tareas rurales.

"Somos unas 11 o 12 personas. Ahora que hay agua se necesita menos gente, pero más baqueanos. Vinieron nuestros hijos, mi sobrino y algunos muchachos a los que les toca por primera vez", comentó.

Las condiciones del terreno obligaron a extremar las medidas de seguridad y utilizar embarcaciones para movilizarse por los sectores inundados.

"Estamos trabajando con los respectivos salvavidas, con lanchas de apoyo y piraguas, tratando de correr el menor riesgo posible. Ya no se sale al campo a caballo porque es demasiada la cantidad de agua que hay. Todo lo hacemos con embarcaciones", explicó Mayr.

Aunque el productor tenía experiencia en situaciones similares, reconoció que cada creciente representaba un nuevo desafío para quienes desarrollaban actividades ganaderas en las islas.

"No es la primera vez que nos toca, pero siempre el desafío es importante y grande. Hasta ahora venimos trabajando muy bien", aseguró.

La lluvia y el granizo complicaron el traslado de la hacienda

Las precipitaciones registradas durante la noche del viernes también afectaron la organización del operativo. Según el productor, en la isla cayeron aproximadamente 38 milímetros de lluvia y se registraron dos episodios de granizo.

"Anoche cayó un chaparrón de unos 38 milímetros. Eso impacta directamente porque es demasiada agua. También cayó piedra dos veces: primero chica y después bastante más grande, pero por suerte no fue mucha cantidad", relató.

La lluvia impidió utilizar los camiones que habían preparado para trasladar los animales desde la costa. Ante esa situación, debieron modificar el procedimiento y continuar con el arreo por tierra.

"Ya teníamos preparados los camiones para no tener que sacar la hacienda en arreo, pero después de la lluvia no pudieron arrimarse a la costa. Entonces estamos sacando todo en arreo", explicó.

El nuevo recorrido incluyó el desembarco de los animales en Puerto Celina y un desplazamiento posterior de aproximadamente dos kilómetros hasta los corrales y campos donde permanecerían.

"Llegamos a Puerto Celina y de ahí arreábamos dos kilómetros hasta los corrales. Todos están colaborando: hijos, primos, hermanos, sobrinos y muchachos que vienen a darnos una mano", destacó.

El recuerdo de otras crecientes y las pérdidas de animales

Mayr recordó que la actividad ganadera en las islas atravesó otras situaciones complejas por el comportamiento del río Paraná.

Entre los antecedentes mencionó la creciente de 2023 y, especialmente, las inundaciones registradas entre 2016 y 2017, cuando las dificultades continuaron incluso después de retirar la hacienda de las zonas anegadas.

"La última repuntada grande fue en 2023, pero creciente importante tuvimos en 2016 y 2017. Ahí sacamos la hacienda de esta manera y después tuvimos problemas afuera, porque era enero y los animales se morían de calor", recordó.

El productor explicó que, durante aquella emergencia, las elevadas temperaturas y las lluvias de verano afectaron gravemente a los animales que habían sido trasladados a corrales.

"Por más que les dábamos los alimentos que correspondían, fue muy difícil. Con las lluvias que caían en pleno verano, los animales se sancochaban y se morían en los corrales. Fue algo muy raro", relató.

Prepararon alimento para sostener el ganado durante varios meses

Una de las principales preocupaciones de los productores fue garantizar la alimentación de los animales mientras permanecieran fuera de las islas.

Mayr explicó que trasladaron la hacienda hacia campos propios en Villa Urquiza, donde prepararon reservas de alimento para afrontar la emergencia.

"Estamos llevando los animales a nuestros campos en Villa Urquiza. Tenemos rollos, maíz molido y avena picada. Vamos a tratar de aguantar todo lo que podamos sin tener que salir a arrendar otros campos", señaló.

El productor advirtió que conseguir terrenos adecuados para recibir ganado no siempre resultaba sencillo, debido a las condiciones necesarias para mantener a los animales.

"No es fácil conseguir campos. Algunos no tienen cercos perimetrales, otros no tienen aguadas y en otros hay garrapatas. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta", explicó.

En ese sentido, indicó que la preparación anticipada permitió contar con reservas suficientes para afrontar los primeros meses de la creciente.

"Esto se venía anunciando desde hace por lo menos seis meses. Todos nos fuimos preparando con alimentos, rollos y semillas. En nuestro caso, tenemos para aguantar unos dos o tres meses. Después veremos qué sigue", afirmó.

La solidaridad entre productores para afrontar la creciente

Mayr destacó la colaboración de familiares, trabajadores y vecinos durante las tareas de evacuación de la hacienda.

Si bien reconoció que cualquier ayuda resultaba bienvenida, aclaró que su equipo se encontraba organizado y que, por el momento, no necesitaban una convocatoria especial.

"Siempre las manos que se dan son bienvenidas, pero estamos bastante organizados. Los vecinos siempre están dispuestos a dar una mano", expresó.

La creciente del río obliga a movilizar hacienda y reorganizar el trabajo en las islas

El productor también señaló que otros ganaderos de la zona atravesaban situaciones similares y debían reorganizar sus actividades ante el avance del río.

"Hay muchos productores que están en una situación igual que la nuestra, pero todos se van resolviendo porque nos fuimos preparando. Después veremos más adelante qué pasa", concluyó.