"Hay que vender": la difícil situación de los ganaderos ante la creciente del río Paraná

La creciente del río Paraná obligó a evacuar miles de animales de zonas inundadas del litoral argentino y generó dificultades para los productores ganaderos, especialmente en los bañados del Jaaukanigás, cerca de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe. El avance del agua cubrió campos, puestos y corrales, mientras algunos ganaderos comenzaron a vender parte de sus rodeos ante la falta de lugares donde trasladarlos.

Uno de los afectados es Edgardo Masin, cuya familia trabaja en la zona desde 1948. En su establecimiento, conocido como Don Ramón, el agua superó entre 10 y 15 centímetros el nivel del piso del puesto y alcanzó sectores que durante la creciente de 2023 habían permanecido secos.

"Ya de tierra firme, seca, no quedó nada", expresó el productor a La Nación. Sin embargo, logró retirar sus animales antes de que el camino de acceso quedara anegado, mediante un operativo organizado junto a sus familiares.

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Cómo evacuaron la hacienda antes de la inundación

Masin explicó que anteriormente trasladaban los animales a caballo, pero las últimas crecientes modificaron la logística. Actualmente contratan camiones para movilizar los rodeos hacia campos más altos y evitar los riesgos de arrearlos por rutas y caminos inundables.

La evacuación comenzó de manera escalonada. De aproximadamente 100 animales que mantenían en la isla, Masin y su padre habían reducido el rodeo a unos 50. Priorizaron la salida de vacas preñadas, animales con crías pequeñas y ejemplares enfermos o debilitados.

Hacia la tercera semana de octubre completaron los traslados. Según explicó, cuando el Paraná supera determinados niveles en Corrientes, el agua comienza a cubrir los sectores bajos. Esta vez, al registrarse una altura superior a siete metros, anticiparon que la creciente también alcanzaría el puesto y los corrales.

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Más de 147.000 animales evacuados en distintas provincias

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), desde agosto fueron evacuados 147.500 bovinos y bubalinos de zonas anegadas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y las islas bonaerenses.

El organismo contabilizó 7.448 traslados, una cantidad de animales movilizados que representa un incremento del 102% respecto del mismo período de 2025. La magnitud del operativo refleja las consecuencias de la creciente sobre la producción ganadera regional.

Masin advirtió que los animales que permanecen demasiado tiempo en el agua pueden sufrir dificultades para desplazarse. "Si caen, corren el riesgo de ahogarse. Para sacarlos hay que enlazarlos y llevarlos a tiro", explicó sobre las tareas de rescate que, en ocasiones, deben realizarse mediante embarcaciones.

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La falta de campos disponibles complica a los productores

Otro productor de Villa Ocampo, Sergio Leiva, también consiguió evacuar todo su rodeo antes de perder el acceso al establecimiento. "En el puesto está corriendo agua abajo de la galería, pero por suerte se ha podido sacar toda la hacienda antes de que esto colapse", relató.

Los animales fueron trasladados a campos propios, donde ya había ganado. Esta situación provocó una mayor concentración de cabezas en la misma superficie y generó incertidumbre sobre cuánto tiempo podrán permanecer allí.

"Campos para alquilar por ahí no se consiguen y si se consiguen piden fortunas", señaló Leiva. La falta de tierras disponibles representa un problema especialmente importante para pequeños productores que no cuentan con establecimientos alternativos.

Algunos ganaderos comenzaron a vender parte de sus rodeos

La incertidumbre sobre la duración de la creciente también condiciona las decisiones. Leiva indicó que se habla de un período de seis meses, aunque aclaró: "No sabemos qué tiempo real va a ser".

Masin explicó que el traslado genera costos adicionales y consecuencias sobre los animales. "El transporte, el arreo le genera un estrés al animal, pierde peso, hay vacas que pierden las crías", detalló. A esto se suman los gastos de alimentación y mantenimiento en los campos receptores.

Ante estas dificultades, algunos productores comenzaron a vender parte de su hacienda, principalmente animales de mayor edad, para conservar vaquillonas y vacas jóvenes. "Si es por un tiempo no es tanto; el tema es que, como se va a hacer media larga la creciente, hay que vender", concluyó Masin, al describir el panorama que enfrenta la ganadería en las zonas inundadas.