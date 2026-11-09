Horóscopo semanal del 9 al 15 de noviembre: qué le espera a cada signo en el amor

El horóscopo semanal del 9 al 15 de noviembre de 2026 presenta las predicciones de la astróloga Jimena La Torre para los doce signos del zodíaco, con especial atención al amor, las relaciones de pareja y los cambios emocionales que podrían producirse durante los próximos días.

La especialista compartió sus interpretaciones astrológicas para el período comprendido entre el domingo 8 y el sábado 14 de noviembre, de acuerdo a lo difundido por La Nación. Según explicó, la Luna nueva será uno de los principales elementos de esta etapa.

Las predicciones apuntan a la renovación de los vínculos, la posibilidad de establecer nuevos acuerdos y la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Además, cada signo cuenta con una carta del tarot que acompaña las recomendaciones para la semana.

Aries, Tauro y Géminis: confianza y nuevos acuerdos

Aries: La Luna nueva invita a fortalecer la confianza y renovar la intimidad en pareja. Hablar abiertamente sobre deseos y temores podría mejorar la conexión emocional. Carta de la suerte: Reina de Bastos.

Tauro: Será una semana favorable para revisar las relaciones y alcanzar acuerdos. Escuchar a la otra persona sin intentar controlar cada situación permitirá construir vínculos más equilibrados. Carta de la suerte: La Justicia.

Géminis: Las predicciones señalan la importancia de modificar hábitos que afectan la vida amorosa. Compartir responsabilidades y prestar atención a los pequeños gestos ayudará a fortalecer la relación. Carta de la suerte: Cuatro de Bastos.

Cáncer, Leo y Virgo: romanticismo y sinceridad

Cáncer: La Luna nueva favorece el romanticismo y los comienzos afectivos. Expresar sentimientos con sinceridad podría abrir las puertas a una nueva historia de amor o renovar la pasión. Carta de la suerte: Dos de Bastos.

Leo: La semana invita a revisar las bases emocionales del hogar y la pareja. Resolver conversaciones pendientes permitirá recuperar seguridad y construir una convivencia más armoniosa. Carta de la suerte: Ocho de Espadas.

Virgo: Se presentan oportunidades para mantener conversaciones profundas y establecer acuerdos. Expresar emociones sin analizar excesivamente cada respuesta favorecerá la confianza. Carta de la suerte: Reina de Copas.

Libra, Escorpio y Sagitario: cambios emocionales

Libra: Será importante reconocer los propios deseos y revisar las expectativas amorosas. Comunicar las necesidades con claridad ayudará a construir relaciones más seguras y recíprocas. Carta de la suerte: Reina de Espadas.

Escorpio: La Luna nueva en este signo representa, según la interpretación astrológica, una oportunidad para transformar la manera de amar. Superar antiguos temores favorecerá vínculos auténticos. Carta de la suerte: La Luna.

Sagitario: Las predicciones invitan a cerrar heridas emocionales y dejar atrás relaciones que cumplieron su ciclo. Este proceso permitirá prepararse para nuevas experiencias afectivas. Carta de la suerte: El Ermitaño.

Capricornio, Acuario y Piscis: nuevas oportunidades

Capricornio: La semana favorece los encuentros y proyectos compartidos. Expresar ilusiones y abrirse a nuevas conexiones podría fortalecer una amistad o despertar sentimientos románticos. Carta de la suerte: As de Espadas.

Acuario: Será necesario revisar prioridades y encontrar un equilibrio entre los objetivos personales y la vida sentimental. Dedicar tiempo a la pareja contribuirá a consolidar el vínculo. Carta de la suerte: Dos de Oros.

Piscis: La Luna nueva despierta deseos de compartir experiencias y explorar nuevos horizontes. Hablar sobre sueños y proyectos permitirá renovar la ilusión y fortalecer el compromiso. Carta de la suerte: Dos de Copas.