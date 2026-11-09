De la Selección Argentina a Haití: Kiki Ramos sorprendió con su decisión para el Mundial

Stephen Oscar "Kiki" Ramos sorprendió con una decisión que modificó su futuro inmediato a nivel internacional: jugará el Mundial Sub 17 con la selección de Haití, pese a haber integrado anteriormente el seleccionado argentino dirigido por Diego Placente. El delantero de Vélez Sarsfield, nacido en Puerto Príncipe y nacionalizado argentino, optó por representar a su país de origen en la competencia que comenzará el 19 de noviembre en Qatar.

La noticia fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol, que anunció la incorporación del futbolista de 17 años al plantel juvenil. La decisión llamó la atención porque Ramos había participado en entrenamientos y partidos amistosos con Argentina, e incluso había manifestado públicamente su deseo de vestir la camiseta albiceleste.

El atacante, que se desempeña como extremo izquierdo y ya firmó su primer contrato profesional con Vélez, tendrá así su primera experiencia mundialista representando a Haití, publicó Clarín.

Haití confirmó la incorporación de Kiki Ramos

La Federación Haitiana de Fútbol oficializó la decisión del delantero mediante una publicación en sus redes sociales. “El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub 17 en Brasil”, anunció la entidad, en referencia a la incorporación del futbolista al equipo.

El organismo también agradeció a Vélez y al representante del jugador por las gestiones realizadas para facilitar su llegada al seleccionado. “¡Kiki, estás en casa!”, expresó la federación en el mensaje de bienvenida.

De esta manera, Ramos pasó a integrar el plantel haitiano que disputará la Copa del Mundo juvenil en Qatar, donde buscará sumar sus primeros minutos en una competencia internacional oficial.

Había jugado para Argentina y convertido un gol

Antes de decidirse por Haití, Kiki Ramos había formado parte del proceso de preparación de la Selección Argentina Sub 17, bajo la conducción de Diego Placente.

El delantero participó en entrenamientos del combinado nacional y tuvo su debut durante julio, en una serie de encuentros amistosos frente a Ecuador.

En el segundo partido de aquella serie, Ramos convirtió un gol en el empate 1-1, una actuación que le permitió mostrar sus condiciones dentro del seleccionado juvenil.

Sin embargo, el futbolista no apareció entre los convocados de los últimos microciclos de preparación organizados por Placente.

Posteriormente, recibió la posibilidad de representar a Haití y decidió aceptar la convocatoria para disputar el Mundial Sub 17.

Su elección generó repercusión por el recorrido previo que había realizado con la Albiceleste y por las declaraciones que había brindado meses atrás sobre su identidad futbolística.

“Argentina toda la vida”: la frase que había dicho meses atrás

Uno de los aspectos más llamativos de la decisión fue el contraste con una entrevista que Ramos había concedido a Clarín.

En aquella conversación, el joven delantero había sido consultado sobre qué selección elegiría si tuviera que decidir entre Argentina y Haití.

Su respuesta había sido contundente. “Argentina toda la vida. Me gustó verlo a Haití en el Mundial, que llegó con esfuerzo, pero siempre Argentina”, había asegurado.

En ese momento, el atacante había expresado su identificación con el país donde creció y desarrolló su carrera futbolística.

Sin embargo, meses después tomó otro camino y aceptó representar a Haití en la competencia internacional.

La decisión no modifica su historia personal ni su vínculo con Argentina, aunque sí representa un cambio en su trayectoria deportiva dentro de las selecciones juveniles.

La historia de Kiki Ramos: nació en Haití y creció en Argentina

Stephen Oscar Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití.

Cuando tenía apenas nueve meses, llegó a Argentina después de ser adoptado por una familia argentina junto con sus tres hermanos.

Desde entonces, creció en el barrio porteño de Villa Devoto, donde transcurrieron su infancia y sus primeros años vinculados con el fútbol.

Su formación deportiva comenzó en Vélez Sarsfield, institución a la que ingresó cuando tenía entre seis y siete años.

Con el paso del tiempo, avanzó por las distintas categorías juveniles del club de Liniers y se consolidó como uno de los futbolistas destacados de su generación.

Su historia personal, marcada por su nacimiento en Haití y su crianza en Argentina, le permitió mantener un vínculo con ambos países.

La promesa de Vélez que llegó a marcar cuatro goles en un partido

En el aspecto futbolístico, Ramos se desempeña principalmente como extremo izquierdo, una posición desde la que aprovecha su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para enfrentar defensores en situaciones individuales.

Sus actuaciones en las divisiones inferiores de Vélez despertaron el interés de los responsables de las selecciones juveniles argentinas.

Uno de sus partidos más destacados se produjo en Sexta División, cuando convirtió cuatro goles frente a Atlético de Rafaela.

Aquella actuación fue una muestra de su capacidad ofensiva y contribuyó a consolidar su proyección dentro del club.

Su crecimiento también se reflejó en la firma de su primer contrato profesional con Vélez, un paso importante en su carrera.

La convocatoria al Mundial Sub 17 representó una nueva oportunidad para sumar experiencia internacional y continuar su desarrollo como futbolista.

¿Podrá volver a jugar para la Selección Argentina?

La decisión de representar a Haití en el Mundial Sub 17 abrió un interrogante sobre la posibilidad de que Ramos vuelva a vestir la camiseta argentina en el futuro.

Según la reglamentación de la FIFA, haber disputado partidos amistosos con una selección juvenil no impide automáticamente representar a otra federación.

Por ese motivo, los encuentros que el delantero jugó anteriormente con Argentina no lo vincularon de manera definitiva con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tampoco su participación en el Mundial Sub 17 con Haití significaría necesariamente que no pueda regresar al seleccionado argentino.

Sin embargo, si disputa partidos oficiales con el conjunto haitiano, un eventual cambio de federación deberá cumplir las condiciones establecidas por FIFA y requerirá la autorización correspondiente.

La normativa contempla diferentes situaciones vinculadas con la edad del futbolista, las competencias disputadas y su trayectoria internacional.

Por lo tanto, su futuro en las selecciones nacionales dependerá tanto de sus decisiones deportivas como de las disposiciones reglamentarias aplicables.

Los rivales de Haití y Argentina en el Mundial Sub 17

En el Mundial Sub 17 de Qatar, Haití integrará el Grupo D, donde tendrá como rivales a Francia, Arabia Saudita y Uruguay.

Por su parte, Argentina disputará la primera fase en el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca.

De esta manera, Ramos afrontará la competencia con una camiseta diferente de la que había utilizado durante sus primeras experiencias internacionales.

Para el delantero de Vélez, el torneo representará una oportunidad de mostrar sus condiciones frente a selecciones de distintos continentes.

Mientras continúa su formación en el club de Liniers, Kiki Ramos se prepara para disputar su primer Mundial juvenil con Haití, el país donde nació, después de haber iniciado su recorrido internacional con la Selección Argentina.