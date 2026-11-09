Carmen Barbieri fue hospitalizada otra vez: qué tiene y cómo evoluciona

Carmen Barbieri volvió a ser internada en Buenos Aires y generó preocupación por su estado de salud, después de varias semanas marcadas por complicaciones médicas. La conductora de 71 años ingresó el sábado a la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde permanece bajo seguimiento profesional.

Su hijo, Federico Bal, confirmó que la internación estuvo relacionada con una infección urinaria. Sin embargo, posteriormente aclaró que su madre también había recibido un nuevo resultado positivo de coronavirus, enfermedad que había atravesado pocos días antes.

Desde Costa Rica, el actor habló con Infobae sobre la situación de la conductora de "Con Carmen". "Tuvo también hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre", expresó sobre el coronavirus. Respecto de su recuperación, señaló que los médicos "la están controlando" y estimó que "en unos días le darán el alta".

Las complicaciones de salud que atravesó Carmen Barbieri

La nueva internación se produjo después de un octubre particularmente difícil para la artista, quien había presentado distintos problemas de salud que la obligaron a suspender sus compromisos laborales.

Durante ese período, Barbieri atravesó episodios de broncoespasmo, meningitis y coronavirus. La acumulación de complicaciones afectó su recuperación y la mantuvo varios días en reposo, sin poder retomar normalmente sus actividades televisivas.

"Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico", había relatado la conductora cuando intentaba recuperarse en su domicilio.

La descompensación que le impidió regresar a la televisión

Días después, cuando se preparaba para regresar a su programa, Barbieri sufrió una nueva descompensación antes de trasladarse al canal.

En un mensaje enviado al periodista Pampito, explicó lo ocurrido: "Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo".

La situación volvió a generar inquietud entre sus compañeros de trabajo y seguidores, debido a que la artista todavía no había logrado recuperarse completamente de los problemas médicos anteriores.

Su declaración en el juicio contra Aníbal Lotocki

En medio de este delicado período, Barbieri también atravesó una jornada de fuerte carga emocional. El miércoles 4 de noviembre declaró como testigo en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki, acusado de provocar lesiones graves a pacientes.

Su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 estuvo centrado en la experiencia de su amiga Sandra Domínguez. "Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra", aclaró.

La conductora recordó que su amiga llegó a su casa con una hemorragia después de salir de una clínica. "Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal", relató. También recordó a Silvina Luna, fallecida tras atravesar graves problemas de salud.