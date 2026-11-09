Ante dos millones de fieles, León XIV exhortó a las familias a “ser protagonistas en la evangelización”

El Papa León XIV celebró este lunes una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una concurrencia estimada en dos millones de personas. Durante su homilía, el Pontífice puso el foco en la importancia de la familia, advirtió sobre las dificultades sociales que atraviesan los hogares y convocó a los argentinos a fortalecer la fe, la solidaridad y los vínculos familiares.

La celebración formó parte del segundo día de actividades del Santo Padre en Buenos Aires. Antes de llegar al escenario principal, visitó el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Posteriormente, recorrió la avenida Del Libertador a bordo del papamóvil, acompañado por una multitud de fieles.

Al comenzar su mensaje, León XIV expresó su emoción por el recibimiento y destacó la manifestación de fe de los argentinos.

“Con el corazón lleno de alegría, celebro con ustedes esta santa eucaristía”, manifestó. Luego añadió: “Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe”.

El Papa advirtió sobre la violencia doméstica y las dificultades sociales

Uno de los pasajes centrales de la homilía estuvo dedicado a las situaciones que afectan a las familias en la actualidad.

León XIV reconoció que numerosos hogares atraviesan dificultades económicas, conflictos personales y problemas sociales que ponen a prueba su estabilidad.

“También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, señaló.

El Pontífice sostuvo que estas problemáticas generan sufrimiento e incertidumbre, pero afirmó que la fe puede convertirse en una fuente de esperanza para quienes atraviesan situaciones difíciles.

En ese contexto, recordó las palabras del salmo y destacó la importancia de encontrar fortaleza frente a las adversidades. “Dios está en medio nuestro, no podemos temer. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros”, expresó.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada”

Durante su mensaje, León XIV dedicó una reflexión especial al papel de la familia en la historia y la identidad de la Argentina.

El Papa sostuvo que los hogares fueron fundamentales para transmitir valores culturales, religiosos y sociales a lo largo de las generaciones. “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la fe, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y el cumplimiento de la palabra dada como principios transmitidos dentro del ámbito familiar.

El Pontífice también hizo un llamado a valorar el papel de la familia cristiana frente a los cambios sociales. “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, sostuvo.

Para León XIV, las familias pueden convertirse en espacios de contención y en protagonistas de la renovación espiritual de la sociedad.

El mensaje de León XIV sobre la renovación de la Argentina

El Santo Padre afirmó que la vida familiar puede contribuir a transformar la realidad del país mediante la transmisión de valores y el fortalecimiento de los vínculos entre generaciones.

“Con él y en él, cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, expresó, en referencia a Jesucristo.

También destacó que la Argentina se caracteriza por ser un lugar de encuentro entre diferentes culturas y comunidades, una diversidad que consideró parte de su identidad histórica.

En ese marco, sostuvo que las familias desempeñan un papel fundamental en la educación y en la formación de las nuevas generaciones.

León XIV invitó a los fieles a mantener vivas las prácticas religiosas dentro de sus hogares y a compartirlas con sus hijos. “Abran las puertas de sus casas a Cristo. Hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos. Permanezcan unidos a él”, exhortó.

El Pontífice mencionó gestos cotidianos como bendecir los alimentos, rezar antes de dormir, escuchar a los demás y practicar el perdón como expresiones sencillas de la fe.

El recuerdo del Papa Francisco durante la misa

Otro momento destacado de la homilía llegó cuando León XIV recordó al Papa Francisco, quien había sido arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en el primer Pontífice argentino.

“Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión”, manifestó.

A continuación, recuperó una enseñanza de Francisco sobre la importancia de compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la participación en la eucaristía para fortalecer los vínculos familiares.

El recuerdo del Pontífice argentino formó parte de una reflexión sobre la transmisión de la fe y la responsabilidad de los hogares en la vida de la Iglesia.

León XIV también convocó a las familias a participar activamente en las comunidades religiosas y acompañar el trabajo de obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales.

“Queridas familias, les exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita”, afirmó.

La Iglesia como lugar de encuentro y esperanza

Durante la celebración, el Papa también reflexionó sobre el significado de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán, cuya festividad se conmemora el 9 de noviembre.

Explicó que el templo es la sede del obispo de Roma y representa la unidad de la Iglesia católica en todo el mundo.

“La basílica de San Juan de Letrán es la sede del obispo de Roma, del Papa, y en cuanto tal es signo de unidad y de comunión para todas las iglesias del mundo”, señaló.

León XIV recordó que el templo es conocido como la madre de todas las iglesias y sostuvo que su significado está relacionado con la fraternidad y el encuentro de los creyentes.

En otro pasaje, retomó el relato bíblico en el que Jesús expulsó a los vendedores del templo y explicó que ese gesto buscó devolverle su sentido como espacio de oración.

El Papa cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios para obtener beneficios personales.

“Dios es el padre siempre dispuesto a darnos todo bien”, afirmó.

Una reflexión sobre la esperanza en tiempos difíciles

El Pontífice utilizó la imagen de un río que devuelve la vida a una región desértica, presente en el libro del profeta Ezequiel, para transmitir un mensaje de renovación.

Según explicó, las aguas que brotan del templo simbolizan la capacidad de transformar situaciones marcadas por el sufrimiento y la desesperanza.

“Donde había muerte, ahora hay vida. Donde había enfermedad, ahora hay salud. Donde había aridez, ahora hay fecundidad”, expresó.

León XIV vinculó esa imagen con las dificultades que atraviesan las familias y las sociedades, y sostuvo que la fe ofrece una posibilidad de reconstrucción frente a las crisis.

También recordó que los conflictos personales, la inestabilidad económica y las situaciones de violencia afectan la convivencia y generan heridas que requieren acompañamiento.

En ese contexto, invitó a los fieles a sostener la esperanza y fortalecer los vínculos comunitarios.

La bendición a las familias y la Virgen de Luján

Hacia el final de su homilía, León XIV volvió a dirigirse especialmente a las familias argentinas y destacó su importancia dentro de la comunidad cristiana.

El Papa pidió que los hogares se conviertan en espacios donde se transmitan la fe, el respeto y la solidaridad, y alentó a los padres y abuelos a participar activamente en la formación espiritual de los niños.

También señaló que la familia constituye un ámbito privilegiado para el aprendizaje y la práctica de los valores religiosos. “La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, sostuvo.

Finalmente, encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y recordó el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. “A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo San José, encomendamos todas nuestras familias”, expresó.

La celebración concluyó con un mensaje de esperanza y unidad, en una jornada que reunió a una multitud de fieles durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.