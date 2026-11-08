Torneo Clausura: se definieron los cruces de octavos de final y las fechas de los playoffs

Tras finalizar la fase regular del Torneo Clausura 2026, quedaron confirmados los ocho cruces de octavos de final. Boca enfrentará a Independiente Rivadavia y River jugará contra Lanús. Los playoffs comenzarán el 21 de noviembre y la final será el 12 de diciembre.
Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026 quedaron definidos este domingo, luego del empate entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, que determinó las posiciones finales de ambas zonas. Con los 16 equipos clasificados, la Liga Profesional ingresó en la etapa decisiva del campeonato, que culminará el sábado 12 de diciembre en La Plata.
Los octavos de final se disputarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque todavía resta la confirmación oficial de los días y horarios de cada encuentro. Entre los enfrentamientos más destacados aparecen Boca frente a Independiente Rivadavia y River contra Lanús.
El cuadro también dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River únicamente en una hipotética final. Además, Rosario Central y Newell's podrían enfrentarse en semifinales, siempre que ambos avancen en sus respectivas llaves.
Todos los cruces de octavos de final del Clausura 2026
Los ocho encuentros quedaron distribuidos en dos sectores del cuadro eliminatorio, de acuerdo con las posiciones obtenidas durante la fase regular.
Parte izquierda del cuadro:
- Instituto (1° Zona A) vs. Huracán (8° Zona B).
- River Plate (4° Zona B) vs. Lanús (5° Zona A).
- Argentinos Juniors (2° Zona B) vs. Independiente (7° Zona A).
- Vélez (3° Zona A) vs. Belgrano (6° Zona B).
Parte derecha del cuadro:
- Rosario Central (1° Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° Zona A).
- Defensa y Justicia (4° Zona A) vs. Barracas Central (5° Zona B).
- Boca Juniors (2° Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° Zona B).
- Gimnasia de La Plata (3° Zona B) vs. Newell's (6° Zona A).
Cómo se jugarán los playoffs y qué pasa si hay empate
Los encuentros serán a partido único y se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular. Esta ventaja de localía se mantendrá en los octavos, cuartos de final y semifinales.
En caso de empate durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.
La final también contemplará alargue y penales, pero se disputará en sede neutral: el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, de La Plata.
Calendario del Torneo Clausura 2026
La Liga Profesional estableció las siguientes fechas para la definición del campeonato:
- Octavos de final: 21 y 22 de noviembre.
- Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
Qué premio recibirá el campeón del Clausura
El equipo que conquiste el Torneo Clausura 2026 obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos deportivos de los participantes.
Además, el campeón disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura. Ese encuentro está previsto para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
De esta manera, el fútbol argentino ingresó en la recta final de la temporada, con 16 equipos que buscarán quedarse con el título y asegurar su participación internacional.