El río Paraná llegó a 6,30 metros en La Paz: el fuerte oleaje golpeó el muelle y cerraron el puerto

La creciente del río Paraná en La Paz alcanzó los 6,30 metros durante la noche del viernes, en medio de una tormenta acompañada por fuertes ráfagas de viento. Las condiciones meteorológicas provocaron un intenso oleaje que golpeó la zona del puerto, especialmente sobre calle Vieytes y el muelle bajo, donde el agua impactó con fuerza contra las estructuras costeras.

Las imágenes registradas durante la noche mostraron la intensidad de las olas y el avance del río sobre la costa. Durante la jornada también se observaron sectores de las defensas costeras afectados por el agua, áreas socavadas y embarcaciones ubicadas en la parte alta de un establecimiento náutico dedicado a la venta de lanchas, informó FM Río La Paz.

Ante esta situación, personal de Tránsito Municipal dispuso cortes preventivos de calles en las inmediaciones del puerto, con el objetivo de evitar riesgos para conductores y peatones.

El fenómeno estuvo acompañado por ráfagas máximas cercanas a los 60,5 kilómetros por hora, mientras que la estación meteorológica del aeropuerto de La Paz informó una velocidad del viento de 34,6 kilómetros por hora. La combinación del viento del noreste y el elevado nivel del Paraná intensificó el oleaje sobre la costa.

Habilitaron nuevamente el tránsito, pero pidieron precaución

Luego de las restricciones iniciales, la Dirección de Tránsito Municipal informó que quedó nuevamente habilitada la circulación vehicular en la intersección de Vieytes y Belgrano.

Sin embargo, las autoridades recomendaron circular con especial precaución debido a la proximidad del agua a la calzada y a las condiciones que presentaba el sector costero tras el fuerte oleaje.

La combinación del nivel elevado del Paraná y las ráfagas de viento generó un escenario de riesgo en las inmediaciones del puerto, donde las olas alcanzaron sectores habitualmente utilizados para la circulación.

Advirtieron por el nivel del agua en el arroyo Los Paraísos

En paralelo, el municipio emitió una advertencia por la situación del badén del arroyo Los Paraísos, donde el nivel del agua también motivó recomendaciones preventivas.

Desde las autoridades locales solicitaron extrema precaución a los conductores y peatones que utilizan habitualmente ese paso, ante las condiciones que presentaba el arroyo.

Cerraron totalmente el puerto por daños en el muelle

El Ente Autárquico Puerto La Paz y Márquez informó este sábado que resolvió el cierre preventivo total del puerto debido a los daños ocasionados por el temporal y la creciente.

Según el comunicado oficial, se detectaron socavamiento y daños en el paramento del muelle, producto del fuerte oleaje generado por el viento del noreste y la altura del río, que en el informe del organismo se ubicó en 6,27 metros.

La medida fue adoptada por estrictas razones de seguridad, ante los riesgos que presentaba el sector afectado.

Desde el organismo solicitaron a la comunidad respetar el vallado de seguridad y no acercarse al muelle, mientras se desarrollaban las evaluaciones correspondientes.

Prefectura y técnicos provinciales evalúan los daños

El Ente Autárquico Puerto La Paz y Márquez informó que trabajaba de manera conjunta con Prefectura Naval Argentina y el ingeniero José Landa, del Instituto Portuario Provincial, para determinar el alcance de los deterioros.

Las tareas estuvieron orientadas a evaluar las condiciones de la infraestructura portuaria y definir las obras de reparación necesarias.