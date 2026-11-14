Maratón por Malvinas en Gualeguaychú: abrieron las inscripciones para la segunda edición

La Maratón de Malvinas será el 29 de noviembre

La segunda edición de la Maratón por Malvinas se realizará el domingo 29 de noviembre en Gualeguaychú. La inscripción online ya está habilitada y permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre. Habrá competencias de 4 y 8 kilómetros y una caminata recreativa.

El Área de Malvinas y la Dirección de Deportes habilitaron un formulario digital para quienes quieran participar de esta propuesta deportiva, que busca homenajear a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad comenzará a las 8:30 en el Corsódromo de Gualeguaychú. En esta oportunidad, se modificó el horario inicialmente previsto para las 14, con el objetivo de evitar la exposición de los participantes a las altas temperaturas habituales de noviembre durante la tarde.

Qué modalidades tendrá la Maratón por Malvinas

La jornada contará con distintas alternativas para que personas de todas las edades y niveles de preparación física puedan sumarse.

Las opciones serán:

8 kilómetros: prueba competitiva.

4 kilómetros: prueba competitiva.

Caminata recreativa: destinada a quienes quieran participar sin competir.

La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 650 participantes. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, cuando se entregaron a sus familiares remeras con los nombres de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto.

La propuesta busca combinar la promoción de la actividad física con la memoria colectiva, el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional y la transmisión de la historia de Malvinas a las nuevas generaciones.

Cómo inscribirse en la maratón

Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción online hasta el jueves 19 de noviembre.

El registro se realiza a través de este enlace: Formulario de inscripción a la Maratón por Malvinas.

Quienes ya realizaron la inscripción de manera presencial no deberán completar nuevamente el trámite, ya que su registro continúa vigente.

Para consultas o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse con el Área de Malvinas al teléfono 3446-610078 o acercarse a sus oficinas de 25 de Mayo 734, de lunes a viernes, de 7 a 13.