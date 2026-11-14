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Maratón por Malvinas en Gualeguaychú: abrieron las inscripciones para la segunda edición

Será el 29 de noviembre y el registro se mantendrá abierto hasta diez días antes. La actividad deportiva comenzará en el Corsódromo de Gualeguaychú. Las opciones serán 4 y 8 km y caminata recreativa.

14 de Noviembre de 2026
La Maratón de Malvinas será el 29 de noviembre
La Maratón de Malvinas será el 29 de noviembre

Será el 29 de noviembre y el registro se mantendrá abierto hasta diez días antes. La actividad deportiva comenzará en el Corsódromo de Gualeguaychú. Las opciones serán 4 y 8 km y caminata recreativa.

La segunda edición de la Maratón por Malvinas se realizará el domingo 29 de noviembre en Gualeguaychú. La inscripción online ya está habilitada y permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre. Habrá competencias de 4 y 8 kilómetros y una caminata recreativa.

 

El Área de Malvinas y la Dirección de Deportes habilitaron un formulario digital para quienes quieran participar de esta propuesta deportiva, que busca homenajear a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

 

La actividad comenzará a las 8:30 en el Corsódromo de Gualeguaychú. En esta oportunidad, se modificó el horario inicialmente previsto para las 14, con el objetivo de evitar la exposición de los participantes a las altas temperaturas habituales de noviembre durante la tarde.

Qué modalidades tendrá la Maratón por Malvinas

 

La jornada contará con distintas alternativas para que personas de todas las edades y niveles de preparación física puedan sumarse.

 

Las opciones serán:

8 kilómetros: prueba competitiva.

4 kilómetros: prueba competitiva.

Caminata recreativa: destinada a quienes quieran participar sin competir.

 

La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 650 participantes. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, cuando se entregaron a sus familiares remeras con los nombres de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto.

 

La propuesta busca combinar la promoción de la actividad física con la memoria colectiva, el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional y la transmisión de la historia de Malvinas a las nuevas generaciones.

Cómo inscribirse en la maratón

 

Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción online hasta el jueves 19 de noviembre.

 

El registro se realiza a través de este enlace: Formulario de inscripción a la Maratón por Malvinas.

 

Quienes ya realizaron la inscripción de manera presencial no deberán completar nuevamente el trámite, ya que su registro continúa vigente.

 

Para consultas o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse con el Área de Malvinas al teléfono 3446-610078 o acercarse a sus oficinas de 25 de Mayo 734, de lunes a viernes, de 7 a 13.

Temas:

Maraton de Malvinas Gualeguaychú
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