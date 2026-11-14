Apartaron del club al profesor de rugby detenido tras golpear brutalmente a un hombre por mirar a su esposa

Un profesor de rugby fue detenido tras protagonizar una violenta agresión contra un cliente de una pizzería de Córdoba, presuntamente desencadenada por una mirada hacia su pareja. El acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, de 47 años, fue imputado por lesiones leves y amenazas. Tras la difusión de las imágenes del ataque, el Club Universitario de Córdoba resolvió apartarlo inmediatamente de sus funciones y suspenderlo como socio.

El episodio ocurrió cerca de las 21 del viernes pasado en un local gastronómico del barrio Docta, donde la víctima, identificada como Mauro, esperaba su pedido. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, Díaz comenzó a increparlo y, después de una discusión, regresó sobre sus pasos para atacarlo a golpes.

La agresión continuó cuando el acusado arrastró al hombre hasta un depósito del establecimiento. Como consecuencia, la víctima sufrió fracturas en la zona de la órbita izquierda, heridas y hematomas, por lo que debía realizarse nuevos controles médicos para determinar si necesitaba una intervención quirúrgica.

La explicación del abogado sobre el origen de la agresión

Juan Pablo Bastos, abogado defensor de Díaz, brindó detalles sobre la versión de su cliente durante una entrevista con el programa Arriba Córdoba. Según explicó, el conflicto habría comenzado porque el profesor de rugby interpretó que otro hombre estaba mirando de manera indebida a su pareja.

"Hay una mirada de este señor hacia su mujer, hay un reproche de Martín, le cuestiona por qué la mira de ese modo", relató el letrado.

Durante sus declaraciones, Bastos describió la supuesta actitud de la víctima como una "mirada libidinosa o impúdica" y sostuvo que una situación de esas características podría provocar un reproche en "cualquier hombre bien formado".

Un rugbier molió a golpes a un hombre en una pizzería en Córdoba porque supuestamente miró a su mujer: la víctima sufrió fracturas en la órbita ocular izquierda tras los golpes que le propinó el profesor de rugby del Club Universitario de Córdoba. — MDZ Online (@mdzol) November 13, 2026

Sin embargo, el defensor aclaró que el contexto planteado por su cliente no justificaba de ninguna manera la reacción violenta que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El acusado está arrepentido, según su defensor

Bastos también se refirió a la situación personal que atravesaba Díaz antes del episodio. Según manifestó, el profesor de rugby se encontraba bajo estrés laboral y enfrentaba la posibilidad de perder su empleo.

El abogado aseguró que su defendido estaba arrepentido y preocupado por las consecuencias de lo ocurrido. Además, indicó que tenía intención de resolver el conflicto penal.

En ese sentido, sostuvo que Díaz no registraba antecedentes y reconoció que la agresión representaba un mal ejemplo, especialmente por su responsabilidad como entrenador de jóvenes.

El acusado permanecía detenido e imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, mientras avanzaba la investigación judicial.

El Club Universitario de Córdoba lo apartó y suspendió como socio

Tras la difusión de las imágenes del ataque, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia y anunció medidas contra el integrante de la institución.

"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente, por parte de un integrante de nuestra institución, el Club Universitario de Córdoba quiere expresar su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas", señaló la entidad.

En el mismo documento, confirmó la decisión adoptada respecto del profesor de rugby.

"La institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos", indicó el comunicado.

De esta manera, Díaz quedó separado de sus responsabilidades deportivas y suspendido como integrante de la entidad mientras continuaba el proceso judicial.

El club reafirmó sus valores institucionales

En la parte final del comunicado, el Club Universitario de Córdoba destacó su compromiso con la formación deportiva y la convivencia.

"El principal objetivo de la institución es construir un espacio de formación, integración y contención, donde los niños, jóvenes y adolescentes puedan crecer y disfrutar de las enseñanzas y virtudes que brinda la práctica de deportes", expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de transmitir los valores fundamentales de la vida deportiva, como el respeto a las personas, el compañerismo, la solidaridad y la convivencia.