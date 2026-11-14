ATER defendió las medidas de alivio fiscal y detalló los beneficios para distintos sectores productivos

El alivio fiscal en Entre Ríos fue el eje de un artículo de opinión publicado por Jesús Korell, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), quien defendió las medidas de reducción impositiva impulsadas por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y detalló los beneficios destinados a comerciantes, industrias, productores y otros sectores económicos.

Bajo el título "Alivio fiscal para respaldar a quienes trabajan, invierten y producen", el funcionario sostuvo que disminuir la presión tributaria permite mejorar las condiciones para desarrollar actividades económicas. También señaló que estas decisiones deben acompañarse de una administración responsable de los recursos públicos.

"Reducir la presión tributaria es una forma concreta de promover la producción, las inversiones y el trabajo", expresó Korell. En ese sentido, afirmó que el objetivo provincial es avanzar en la eliminación de tasas, la simplificación de trámites y la reducción de impuestos sin comprometer el funcionamiento del Estado.

Los nuevos beneficios para pequeños comerciantes

Uno de los principales puntos mencionados fue la reciente sanción legislativa del proyecto de alivio fiscal para la actividad comercial. La iniciativa establece la exención del componente provincial de Ingresos Brutos para los pequeños comerciantes comprendidos en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado.

Para los demás contribuyentes alcanzados por el esquema, se contempla la exención de la cuota 12 cuando hayan abonado en término las once anteriores. La normativa también elimina el Impuesto de Sellos en contratos de alquiler comercial y determinadas modificaciones relacionadas con la continuidad de sociedades.

Según precisó Korell, estas disposiciones beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes. Frente a las críticas por el alcance de la iniciativa, manifestó: "Esa discusión es válida y debe continuar, pero tiene que partir de los hechos y considerar el conjunto de decisiones adoptadas".

Reducciones impositivas para la industria y el comercio

El funcionario recordó que la reforma tributaria de 2025 redujo un 33% la alícuota general de Ingresos Brutos para la industria, que pasó del 1,5% al 1%. En el comercio, la disminución fue del 20%, al pasar del 5% al 4%.

Para 2026, explicó que las industrias con ingresos anuales en Entre Ríos de hasta $1.430 millones quedaron exentas del tributo. Aquellas con facturación comprendida entre ese monto y $5.200 millones tributan el 1%, mientras que las de mayores ingresos mantienen una alícuota del 1,5%.

También destacó una reducción del 2% al 1% en Ingresos Brutos sobre el suministro de electricidad y gas destinado a la producción primaria, la industria y el comercio. En los servicios de integradores de aves y porcinos, la alícuota disminuyó del 3% al 1,5%.

Beneficios para el transporte y el sector agropecuario

En materia de transporte, Korell señaló que la alícuota de Ingresos Brutos bajó del 2% al 1,5% para empresas de carga y pasajeros que tengan radicadas en Entre Ríos todas las unidades afectadas a su actividad.

Respecto del sector agropecuario, indicó que se equiparó el tratamiento tributario de acopiadores y canjeadores en la comercialización de granos, mediante una alícuota del 0,25%. Además, se amplió de cinco a diez años la vigencia de las marcas y señales ganaderas.

Otra modificación fue la reducción cercana al 80% del Impuesto de Sellos para inscribir vehículos de trabajo cero kilómetro, incluidos camiones, ómnibus, acoplados y maquinaria agrícola. También se establecieron exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para la construcción vinculada con la obra pública provincial.

Turismo, salud e incentivos a nuevas inversiones

El titular de ATER mencionó que los prestadores de la obra social provincial tuvieron una reducción de la alícuota del 2,5% al 2%. En turismo, se dispuso una disminución del 20% en Ingresos Brutos para determinadas actividades durante el resto de 2026.

Los establecimientos hoteleros, además, pueden acceder a exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano, compatibles con beneficios por Buen Pagador y Pago Anual. El funcionario también destacó modificaciones en los regímenes de retención y percepción para evitar la acumulación de saldos a favor.

En cuanto a las inversiones, explicó que el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones contempla exenciones del 100% en impuestos provinciales durante 15 años, prorrogables a 20, para proyectos vinculados con actividades productivas que cumplan las condiciones correspondientes.

Eliminación de tasas y modernización de ATER

Korell destacó la eliminación de 103 tasas provinciales, aproximadamente la mitad de las existentes. La medida alcanzó certificados, constancias y distintos trámites administrativos que anteriormente tenían un costo para los contribuyentes.

Asimismo, señaló que la eliminación de la impresión masiva de boletas y la incorporación de canales digitales permitirán un ahorro anual estimado superior a $5.000 millones para la Provincia, además de simplificar las gestiones tributarias.

Finalmente, el funcionario sostuvo que las reducciones deberán continuar de acuerdo con la disponibilidad de recursos públicos. "Un Estado más eficiente no es el que le exige cada vez más al contribuyente, sino el que administra mejor sus recursos para dejar más espacio a quienes trabajan, producen e invierten", concluyó.