Murió el narcotraficante mexicano conocido como “El jefe de jefes”

El fundador del cartel de Guadalajara falleció mientras cumplía una condena de 40 años de prisión. Había sido hospitalizado por complicaciones de salud y murió por una falla orgánica múltiple.
El histórico narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre, a los 80 años, en un hospital privado del estado de Jalisco, México. Conocido como “El jefe de jefes” o “El Padrino”, fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara y cumplía una condena de 40 años de prisión por el asesinato de un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el fallecimiento y precisó que Félix Gallardo había sido trasladado de urgencia a un centro médico el viernes, debido al deterioro de su estado de salud.
“Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas”, informó la dependencia estatal. Según el comunicado, el exjefe narco sufrió una falla orgánica múltiple y falleció alrededor de las 14, hora local.
Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo
Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en el estado mexicano de Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los principales referentes del narcotráfico, se desempeñó como integrante de las policías estatal y federal, e incluso trabajó como custodio de un gobernador de Sinaloa.
Durante las décadas de 1970 y 1980, estableció alianzas con otros narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, y participó en la creación del cartel de Guadalajara, una organización que concentró buena parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Su influencia también se extendió a los vínculos con organizaciones criminales colombianas. Según el sitio especializado InSight Crime, mantuvo relaciones con traficantes como Pablo Escobar y contribuyó a consolidar las rutas utilizadas para trasladar cocaína hacia territorio estadounidense.
El asesinato del agente de la DEA y su detención
Uno de los episodios centrales de su trayectoria criminal fue el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente encubierto de la DEA, ocurrido en febrero de 1985.
El crimen provocó una fuerte presión del Gobierno estadounidense sobre las autoridades mexicanas y derivó en investigaciones contra los principales integrantes del cartel de Guadalajara.
Rafael Caro Quintero fue detenido ese mismo año, mientras que Félix Gallardo fue capturado en abril de 1989. Posteriormente, recibió una condena de 40 años de prisión por su participación en el asesinato del agente estadounidense.
Tras su encarcelamiento, el cartel de Guadalajara se fragmentó y surgieron distintas organizaciones regionales. Entre ellas se encontró el cartel de Sinaloa, vinculado posteriormente con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Sus últimos años en prisión
En los últimos años, la salud de Félix Gallardo se había deteriorado considerablemente. Padecía hipertensión, diabetes y problemas auditivos, entre otras complicaciones.
En 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió a su estado físico y aseguró que se encontraba “verdaderamente mal”.
Ese mismo año, un juez le concedió la posibilidad de cumplir su condena bajo prisión domiciliaria. Sin embargo, dificultades técnicas relacionadas con el sistema de vigilancia mediante un brazalete electrónico impidieron concretar el traslado.
El narcotraficante permaneció bajo custodia en Jalisco hasta su hospitalización, ocurrida dos días antes de su fallecimiento.
Su historia también alcanzó notoriedad fuera del ámbito judicial. Fue mencionado en narcocorridos y representado en producciones televisivas, entre ellas la serie Narcos: México, en la que el actor Diego Luna interpretó su personaje. Fuente: AFP