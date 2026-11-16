Fuertes temporales en Paraguay y Brasil: más de 150 afectados, destrozos y rutas cortadas

Las tormentas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes eléctricos. Autoridades iniciaron relevamientos mientras los daños afectaron viviendas y caminos en ambos países.
Un fuerte temporal afectó durante la noche del sábado a los municipios 25 de Diciembre, Unión y San Estanislao del departamento de San Pedro, en Paraguay. El fenómeno estuvo acompañado por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron el destechamiento de numerosas viviendas, la caída de columnas del tendido eléctrico y la interrupción de caminos.
De acuerdo con los primeros relevamientos, la cantidad de personas perjudicadas superaría las 150. Entre los sectores más afectados se encuentran distintas compañías de 25 de Diciembre, como Torín Cué, Virgen del Carmen y Mboiy, además de la colonia Navidad y San Ignacio.
Ante la situación originada por el temporal, las autoridades municipales y la Policía comenzaron a recorrer las comunidades afectadas para relevar los daños y gestionar asistencia ante la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay y la Gobernación de San Pedro.
En Santa Catarina
En tanto, en Brasil, distintas localidades del estado de Santa Catarina registraron tormentas durante la tarde de este domingo, con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. En la región del litoral norte, entre Tijucas e Itapema, el viento arrancó las coberturas metálicas de un obrador y las precipitaciones provocaron anegamientos en calles, según reportó el medio local CLICSC.
También se registraron inconvenientes en la ruta BR-282, donde la caída de árboles sobre la calzada obligó a realizar cortes parciales en sectores comprendidos entre Águas Mornas y Rancho Queimado, en la región de Florianópolis.
Entre otros incidentes informados durante la jornada, en Içara un rayo impactó en el techo de una vivienda y provocó un principio de incendio. En Lages se registró caída de granizo y fuertes ráfagas, mientras que en São José el derrumbe de un muro de contención arrastró una parada de colectivos hacia la calle.
La Defensa Civil de Santa Catarina informó que las tormentas alcanzaron distintas regiones del estado y que, durante la tarde, se habían registrado acumulados de entre 10 y 40 milímetros de lluvia en algunos sectores, además de episodios de granizo.