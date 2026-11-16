 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Fuertes temporales en Paraguay y Brasil: más de 150 afectados, destrozos y rutas cortadas

Las tormentas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes eléctricos. Autoridades iniciaron relevamientos mientras los daños afectaron viviendas y caminos en ambos países.

16 de Noviembre de 2026
Temporales en Paraguay y Brasil: destrozos y rutas cortadas
Temporales en Paraguay y Brasil: destrozos y rutas cortadas

Las tormentas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes eléctricos. Autoridades iniciaron relevamientos mientras los daños afectaron viviendas y caminos en ambos países.

Un fuerte temporal afectó durante la noche del sábado a los municipios 25 de Diciembre, Unión y San Estanislao del departamento de San Pedro, en Paraguay. El fenómeno estuvo acompañado por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron el destechamiento de numerosas viviendas, la caída de columnas del tendido eléctrico y la interrupción de caminos.

 

De acuerdo con los primeros relevamientos, la cantidad de personas perjudicadas superaría las 150. Entre los sectores más afectados se encuentran distintas compañías de 25 de Diciembre, como Torín Cué, Virgen del Carmen y Mboiy, además de la colonia Navidad y San Ignacio.

 

Ante la situación originada por el temporal, las autoridades municipales y la Policía comenzaron a recorrer las comunidades afectadas para relevar los daños y gestionar asistencia ante la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay y la Gobernación de San Pedro.

Fuerte temporal en Paraguay
Fuerte temporal en Paraguay

En Santa Catarina

En tanto, en Brasil, distintas localidades del estado de Santa Catarina registraron tormentas durante la tarde de este domingo, con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. En la región del litoral norte, entre Tijucas e Itapema, el viento arrancó las coberturas metálicas de un obrador y las precipitaciones provocaron anegamientos en calles, según reportó el medio local CLICSC.

 

También se registraron inconvenientes en la ruta BR-282, donde la caída de árboles sobre la calzada obligó a realizar cortes parciales en sectores comprendidos entre Águas Mornas y Rancho Queimado, en la región de Florianópolis.

 

Entre otros incidentes informados durante la jornada, en Içara un rayo impactó en el techo de una vivienda y provocó un principio de incendio. En Lages se registró caída de granizo y fuertes ráfagas, mientras que en São José el derrumbe de un muro de contención arrastró una parada de colectivos hacia la calle.

 

La Defensa Civil de Santa Catarina informó que las tormentas alcanzaron distintas regiones del estado y que, durante la tarde, se habían registrado acumulados de entre 10 y 40 milímetros de lluvia en algunos sectores, además de episodios de granizo.

Temas:

Paraguay Brasil temporal Tormentas fuertes Santa Catarina san pedro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso