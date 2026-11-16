Gérard Depardieu aceptó su condena por abuso sexual y pidió disculpas a las víctimas

El actor francés retiró su apelación y dejó firme la condena a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a dos mujeres.
El actor francés Gérard Depardieu renunció este lunes a la apelación contra su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, en 2021. La decisión deja firme la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso que había recibido en mayo de 2025.
A través de un comunicado, el intérprete reconoció el fallo judicial y expresó: “La justicia se ha pronunciado. Fui declarado culpable. Lo escucho y asumo esta condena”. También presentó sus “disculpas profundas y sinceras” a quienes pudieron haber sufrido por su comportamiento.
El protagonista de "Cyrano de Bergerac" reconoció que en los rodajes durante mucho tiempo se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias" sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa como (él) pudo ser".
Frente a ello, Depardieu, que está a punto de cumplir los 78 años, presentó sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud.
"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", señaló el actor, condenado por haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película 'Les volets verts', que él protagonizó.
La causa se originó por las denuncias de dos mujeres que trabajaban en la producción dirigida por Jean Becker: una decoradora y una asistente de dirección. Ambas lo acusaron de agresiones sexuales durante la filmación de 2021.
Con la retirada del recurso, el juicio de apelación previsto para comenzar este lunes en París quedó sin efecto y la condena de primera instancia pasó a ser definitiva.
El actor, de 77 años y protagonista de más de 200 películas y producciones televisivas, también enfrenta otra causa judicial. En ese expediente está acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould en 2018, una denuncia que Depardieu niega.