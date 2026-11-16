Detuvieron a cuatro cazadores por la faena de animales silvestres en La Paz

La Policía realizó dos procedimientos durante la madrugada del lunes en La Paz. Un hombre fue detenido con carne vacuna y una escopeta, mientras que otros cuatro transportaban carpinchos, ciervos axis y un jabalí en la caja de una camioneta.
Dos procedimientos policiales realizados durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en La Paz permitieron detener a un hombre de 45 años por presunto abigeato y detectar el transporte de animales silvestres en una camioneta. Los operativos contaron con la intervención de la Sección Comando Radioeléctrico y la Dirección de Delitos Rurales.
El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 2, en inmediaciones de las calles Malvinas Argentinas y Torres Vilchez, donde los efectivos identificaron a un hombre que permanecía junto a dos bolsas de arpillera.
Durante el control, los policías constataron que llevaba un correaje con cartuchos calibre 28. Además, encontraron una escopeta del mismo calibre y carne vacuna dentro de las bolsas.
Detuvieron a un hombre por presunto abigeato
Tras el hallazgo, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del hombre y el secuestro del arma de fuego y los cartuchos.
También intervino personal de la Dirección de Delitos Rurales, que realizó las actuaciones correspondientes y procedió al decomiso de la carne vacuna encontrada.
El sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue iniciada por presunto abigeato e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
Interceptaron una camioneta que transportaba animales silvestres
El segundo procedimiento ocurrió alrededor de las 4, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas por inmediaciones del barrio Eucaliptal.
En ese sector, los efectivos observaron una camioneta celeste que salía de la zona de la arenera con varios ocupantes y animales aparentemente sin vida en la parte trasera.
Ante esta situación, iniciaron un seguimiento con colaboración de móviles de Minoridad, Guardia Especial y personal de Delitos Rurales. Finalmente, lograron detener el vehículo en calle Aromo, entre Caminitti y Leónidas Acosta.
Encontraron carpinchos, ciervos axis y un jabalí
En la camioneta viajaban cuatro hombres de 43, 24, 27 y 29 años, quienes fueron identificados por los efectivos.
Con autorización del conductor, los policías inspeccionaron el vehículo y constataron que transportaba cuatro carpinchos, un chancho jabalí y dos ciervos axis machos, todos sin vida. También encontraron crías de carpincho con vida.
Durante la revisión del rodado no se localizaron armas de fuego.
Ante la presunta infracción a la Ley de Caza, se dio intervención a la Dirección de Delitos Rurales, cuyo personal quedó a cargo del procedimiento y de las actuaciones correspondientes.