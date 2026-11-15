Incendio en un aserradero de Chajarí destruyó maquinarias y unos 400 metros cuadrados de instalaciones

Un incendio en un aserradero de Chajarí provocó importantes pérdidas materiales durante la madrugada del sábado 14 de noviembre. El siniestro se registró en el establecimiento C&E Maderas SRL, ubicado en el Área Industrial de la ciudad, donde las llamas destruyeron aproximadamente 400 metros cuadrados de instalaciones, además de maquinarias y madera almacenada.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Chajarí, el aviso de emergencia ingresó al cuartel a las 4:17. Inicialmente se desplazó una dotación, pero debido a la magnitud del fuego fue necesario incorporar otros tres equipos para combatir las llamas y evitar su propagación.

El jefe del cuerpo de bomberos, Santiago Lescano, explicó que el incendio consumió aproximadamente la mitad del galpón. En ese sector había madera cortada y distintas maquinarias, que resultaron destruidas. Las tareas de extinción se extendieron hasta las 10 de la mañana.

Importante operativo para controlar las llamas

Durante el procedimiento participaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, con apoyo de personal municipal y efectivos policiales. La Municipalidad colaboró mediante cisternas para garantizar el abastecimiento de agua durante el operativo.

De acuerdo con lo publicado por noticiaschajari.ar, el propietario recibió el aviso de un vecino que habría escuchado una explosión antes de advertir el incendio. Sin embargo, las causas del siniestro permanecen bajo investigación y no se confirmó cómo comenzó el fuego.

Las llamas afectaron principalmente uno de los sectores de trabajo, mientras que parte de las instalaciones pudo preservarse. Hasta el momento, no se informó una estimación económica de las pérdidas ocasionadas.

Comenzaron las tareas de limpieza

Cerca del mediodía del sábado, el propietario del aserradero, acompañado por su hijo y trabajadores del establecimiento, comenzó las tareas de limpieza y remoción de escombros.

Los trabajos incluyeron el retiro de maderas quemadas y materiales dañados para reorganizar el espacio afectado por el incendio.