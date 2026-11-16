Por la crecida del Paraná evacuaron más de 600 mil cabezas de ganado en Santa Fe

La crecida del río Paraná provocó la evacuación de más de 600 mil cabezas de ganado de las islas santafesinas, ante el avance de las inundaciones. El operativo, coordinado por el gobierno de Santa Fe junto con productores ganaderos, permitió retirar cerca del 90% de los animales que permanecían en sectores inundables del humedal.

Según los relevamientos oficiales, de las más de 700 mil cabezas contabilizadas en agosto, actualmente quedan entre 80 mil y 90 mil animales en territorio insular. La mayoría permanece en terrenos elevados, donde todavía existen condiciones para mantener los rodeos mediante un manejo planificado.

El traslado masivo se realizó a partir de las alertas tempranas por el aumento del nivel del río y las medidas establecidas mediante el decreto provincial Nº 1951. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, encabezado por Gustavo Puccini, destacaron que la coordinación permitió atravesar la etapa más delicada de la emergencia sin pérdidas masivas de animales.

Aseguran que la situación del ganado en las islas está controlada

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, brindó detalles sobre el estado de situación luego de participar de una reunión del Comité Operativo de Emergencia.

"La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda —insistimos que es mayoritariamente programado— permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular", explicó el funcionario.

Sin embargo, los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) todavía muestran alrededor de 170 mil cabezas de ganado en las islas, una cifra superior a la estimada por los equipos técnicos provinciales.

Desde el gobierno santafesino explicaron que la diferencia responde principalmente a demoras en la actualización de los movimientos de hacienda. Algunos productores utilizaron el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA), mientras que otros todavía deben completar el cierre de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

Controles sanitarios para el ganado evacuado por la creciente

Superada la etapa de traslados urgentes, las autoridades concentraron sus esfuerzos en verificar las condiciones sanitarias de los animales y los establecimientos que recibieron los rodeos.

"Estamos monitoreando junto con Senasa la cuestión sanitaria de esos rodeos que salen de las islas para no generar ningún desorden sanitario en otros distritos. Estamos chequeando los destinos hacia donde fueron los animales y procurando que todos los protocolos se cumplan", señaló Mántaras.

Para facilitar las evacuaciones, continuaron vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante Senasa, que permitieron agilizar el traslado de animales hacia distintos puntos de Santa Fe.

Entre los principales destinos se encontraron los departamentos Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal. También se trasladaron animales hacia establecimientos de Entre Ríos, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero.

El movimiento de semejante cantidad de ganado generó nuevos desafíos para los productores, principalmente por la necesidad de disponer de campos adecuados y garantizar la alimentación de los animales mientras persistan las inundaciones.

Ofrecen campos y reservas de alimento para los productores

Ante esta situación, el gobierno de Santa Fe reforzó la difusión del Registro de Ofrecimientos de Pastajes y Reservas de Forrajes (Ropeca), una herramienta destinada a facilitar la reubicación de los rodeos afectados.

La plataforma permite conectar a ganaderos que necesitan trasladar sus animales con propietarios de establecimientos que cuentan con superficies disponibles para pastoreo o reservas de alimento.

De acuerdo con la información oficial, el registro cuenta con 45 oferentes activos, entre campos disponibles y reservas de rollos para alimentar al ganado. (La Capital)