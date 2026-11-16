Encontraron un lagarto dentro de una vivienda y los bomberos debieron rescatarlo

Un lagarto fue encontrado en el interior de una vivienda de Chajarí, departamento Federación, y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios. El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada sobre calle Bolívar y permitió retirar al animal de manera segura para posteriormente devolverlo a su hábitat natural.

Según informó Diario Río Uruguay, los bomberos recibieron un aviso que alertaba sobre la presencia del reptil dentro del domicilio. Ante esta situación, desde el cuartel dispusieron el envío del móvil 24, junto con una dotación de efectivos.

Una vez en el lugar, el personal llevó adelante las maniobras necesarias para capturar al ejemplar y retirarlo de la vivienda. De acuerdo con el informe de la institución, las tareas se desarrollaron priorizando la seguridad de los presentes y la integridad del animal.

Rescataron al lagarto y lo liberaron en una reserva natural

Tras completar el operativo, los bomberos trasladaron al lagarto hasta la Reserva Natural de Chajarí, donde finalmente fue liberado en un entorno adecuado para su especie.

La intervención permitió que el reptil regresara a un espacio natural sin necesidad de mantenerlo en cautiverio.

Ante la aparición de animales silvestres en viviendas o sectores urbanos, se recomienda evitar su manipulación y solicitar la intervención de personal capacitado para prevenir accidentes y proteger a los ejemplares.