Colón inauguró el renovado Paseo Peyret con una celebración frente al río Uruguay

La Municipalidad de Colón habilitó el renovado espacio de la zona portuaria, con obras de pavimentación, iluminación LED y mejoras de infraestructura. La inauguración incluyó espectáculos musicales, recreaciones históricas y actividades culturales.
La inauguración del Paseo Peyret en Colón se realizó este domingo 15 de noviembre, con la participación de vecinos, familias y visitantes que compartieron una celebración frente al río Uruguay. La obra, ejecutada con una inversión superior a los $500 millones provenientes de fondos municipales, permitió recuperar uno de los espacios históricos y turísticos más representativos de la ciudad entrerriana.
El acto fue encabezado por el intendente José Luis Walser, acompañado por funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones. Entre los momentos destacados estuvieron el tradicional corte de cinta junto a niños y niñas de la comunidad y el encendido de la nueva iluminación del paseo, que marcó la habilitación oficial del espacio renovado.
La jornada combinó la presentación de las mejoras urbanas con espectáculos musicales, recreaciones históricas y propuestas culturales. Los asistentes llegaron con sillones y equipos de mate para disfrutar de una tarde que se extendió hasta la noche, en un entorno que recuperó su protagonismo como punto de encuentro para residentes y turistas.
Qué obras se realizaron en el nuevo Paseo Peyret
La intervención formó parte del Plan Municipal de Pavimentación y comprendió la calle Alejo Peyret, desde Bolívar hasta Gaillard, una cuadra de Gouchón y el entorno del histórico Palacio de Turismo. Los trabajos incluyeron la colocación de adoquines, nueva iluminación LED y la recuperación de sectores destinados a la circulación y permanencia de peatones.
Antes de ejecutar la pavimentación articulada, se realizaron tareas de infraestructura, entre ellas adecuaciones en las redes de agua, intervenciones pluviales y mejoras en cordones cuneta. Estas obras permitieron consolidar las condiciones necesarias para la renovación integral de la zona portuaria.
Durante su discurso, Walser destacó el valor histórico del lugar y recordó su vinculación con los orígenes de la ciudad. "Una noche hermosa, un lugar hermoso que además forma parte de nuestra historia. Acá arrancó todo en nuestra ciudad", expresó ante los presentes.
Walser destacó la inversión de más de $500 millones
El presidente municipal remarcó que la intervención fue financiada íntegramente con recursos locales. "Los más de $500 millones que esta obra significó vienen del aporte de los vecinos colonenses", afirmó, al referirse al presupuesto destinado a recuperar este sector de la ciudad.
Además, valoró la posibilidad de compartir la inauguración con la comunidad y destacó que el proyecto busca mejorar la experiencia de quienes recorren el puerto. "Un nuevo lugar para que los colonenses disfruten como lo estamos haciendo esta noche", manifestó.
La transformación también apunta a fortalecer la actividad turística y comercial del entorno, mediante mejores condiciones de accesibilidad y circulación. El paseo se integra así al circuito gastronómico y recreativo que caracteriza a la zona costera de Colón.
Un homenaje a los inmigrantes y a Alejo Peyret
Uno de los momentos centrales fue la recreación histórica "Somos el presente... Venimos del pasado", que evocó la llegada de los primeros inmigrantes y la importancia del puerto en la construcción de la identidad local. La representación incluyó personajes con vestimenta de época, escenas teatrales y referencias a las distintas colectividades.
Participaron integrantes del grupo de recreación histórica Infantería Urquiza, con el acompañamiento musical del acordeonista Gerardo "Gera" Bourlot. También hubo estatuas vivientes y otras intervenciones artísticas vinculadas con la historia de la ciudad.
La inauguración adquirió un significado especial durante el bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret (1826-2026), administrador de la Colonia San José y primer presidente municipal de Colón. El paseo que lleva su nombre constituye un reconocimiento a su legado institucional y cultural.
Música y celebración en el puerto de Colón
La programación artística incluyó la presentación de Coral Río Uruguay, bajo la dirección de Lionel Policastro, y un espectáculo colectivo protagonizado por músicos colonenses de diferentes estilos.
Las actuaciones convocaron a vecinos y visitantes, que acompañaron con aplausos, canciones y bailes. La propuesta permitió integrar distintas generaciones y destacar el trabajo de los artistas locales.
Con la inauguración del Paseo Peyret, el Municipio sumó una nueva intervención a las obras de recuperación de espacios públicos, junto con proyectos como la renovación de calle 12 de Abril y Plaza Washington. El nuevo paseo quedó habilitado como un espacio de encuentro que combina patrimonio histórico, infraestructura y atractivo turístico.