Frigerio reunió a 400 estudiantes y pidió debatir cambios en la educación secundaria

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el primer Congreso Provincial de Centros de Estudiantes, donde convocó a los jóvenes a participar en la transformación educativa. También se entregaron aportes económicos para financiar proyectos estudiantiles.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el primer Congreso Provincial de Centros de Estudiantes, denominado Entre Jóvenes, que reunió a 400 estudiantes secundarios de distintos puntos de Entre Ríos. Durante el encuentro, el mandatario convocó a los jóvenes a debatir cambios en el sistema educativo y destacó la importancia de la formación para el desarrollo personal.
La actividad fue organizada por el Gobierno provincial, mediante el Consejo General de Educación (CGE) y la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano. Participaron representantes estudiantiles, docentes y autoridades provinciales, en una jornada destinada a promover el intercambio de propuestas.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el presidente del CGE, Carlos Cuenca, Frigerio destacó el papel de los centros de estudiantes como espacios de participación ciudadana. “Nadie mejor que ustedes nos puede indicar cuáles son los cambios que tenemos que hacer para que sientan que la escuela secundaria es de provecho, que les sirve para la vida”, expresó.
Frigerio planteó cambios en la enseñanza secundaria
Durante su intervención, el gobernador consideró necesario revisar los contenidos educativos y las metodologías de enseñanza para responder a las transformaciones tecnológicas y sociales.
En ese sentido, sostuvo que era necesario “animarnos a hacer cambios en la currícula, en la forma de aprender, en la forma de enseñar”. Además, cuestionó que las aulas mantuvieran esquemas tradicionales pese a los avances tecnológicos y la incorporación de la inteligencia artificial.
“Cuanto más uno estudia, más posibilidades tiene de ser libre, de autodeterminar qué quiere y qué va a hacer con su vida”, afirmó. También alentó la participación política de los estudiantes: “Ojalá que de este ámbito surjan muchos dirigentes de la política en el futuro. Los necesitamos”.
Debates sobre inteligencia artificial, trabajo y salud mental
Los 400 estudiantes participaron en comisiones temáticas donde analizaron propuestas vinculadas con la reforma de la ley provincial de Centros de Estudiantes, la inserción laboral y el uso de inteligencia artificial en el aprendizaje.
También abordaron problemáticas relacionadas con ciberbullying, consumos digitales, ausentismo escolar, Educación Sexual Integral (ESI), salud mental y prevención del suicidio. El encuentro incluyó un espacio denominado Jóvenes que inspiran, destinado a compartir experiencias estudiantiles.
Finalmente, siete centros de estudiantes recibieron aportes económicos del programa provincial La juventud en el centro 2026. La iniciativa contempla financiamiento no reintegrable de hasta un millón de pesos por institución para desarrollar proyectos sociocomunitarios.