Boca jugará la final de la Sudamericana sobre césped híbrido: cómo se prepara el plantel

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El partido se disputará sobre césped híbrido, una superficie distinta de la que el plantel utiliza habitualmente en La Bombonera.

El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena decidió mantener la rutina de entrenamientos durante la semana. El equipo trabajará en sus canchas habituales antes de viajar a Colombia.

Una vez en Barranquilla, el plantel hará el reconocimiento del campo de juego. A partir de lo que observe en el estadio, el cuerpo técnico evaluará si hace falta tomar algún recaudo adicional.

Cómo es el césped del estadio de Barranquilla

La superficie del Metropolitano combina poco más de un 90% de pasto natural con entre un 8% y un 9% de fibras sintéticas. El campo fue renovado recientemente y las fibras refuerzan el césped para darle mayor estabilidad y resistencia al desgaste.

Esa composición puede favorecer una circulación más rápida de la pelota. Es una de las diferencias que Boca podrá evaluar durante el reconocimiento del terreno.

El plantel ya tiene experiencia en una superficie similar. El Monumental de River también cuenta con césped híbrido, aunque con una composición diferente, y el Xeneize ganó allí por 1 a 0 en el último Torneo Apertura.

El calor, otro factor para la final

El equipo también contempla la posibilidad de jugar con calor en Barranquilla. El encuentro comenzará a las 17.30 de Colombia, las 19.30 en la Argentina.

La preparación contempla las precauciones habituales para partidos con temperaturas elevadas. El cuerpo técnico mantendrá el esquema de trabajo previsto para la semana.

La definición ante Atlético Mineiro será el primer compromiso de Boca tras el triunfo ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. Después del viaje a Colombia, el Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre por los octavos del Clausura.