Oro Verde aclaró la situación del predio investigado por Ambiente y anunció medidas de control

El Municipio de Oro Verde aclaró la situación del predio incluido en un sumario administrativo de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, cuya publicación en el Boletín Oficial también informó sobre la suspensión del ingreso de camiones. Las autoridades explicaron que el lugar investigado no corresponde a la Planta de Recuperación del Programa GIRSU, que cuenta con autorización provincial.

Según precisaron, se trata de un espacio ubicado junto a las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales, a cuatro kilómetros de la ciudad. Allí se depositan ramas y restos de poda recolectados por los camiones municipales entre lunes y miércoles, conforme al cronograma de separación de residuos.

Desde el Ejecutivo local señalaron que detectaron ingresos no autorizados de vecinos y empresas que comenzaron a arrojar distintos residuos. El intendente César Clement reconoció las dificultades para controlar el lugar y anunció medidas para evitar nuevas irregularidades.

César Clement, intendente de Oro Verde (Imagen de archivo).

Oro Verde reforzará los controles en el predio

"Es un problema que no desconocíamos. El predio se encuentra abierto porque hace un tiempo sustrajeron el portón de modo que cualquiera puede ingresar sin ser visto", explicó Clement.

El presidente municipal admitió que la vigilancia resultó insuficiente y confirmó que avanzarán con el cierre urgente del espacio, el refuerzo del patrullaje y la instalación de cámaras de videovigilancia.

"Nuestros equipos técnicos están contestando a la Secretaría y acatamos la orden que dispusieron", aseguró el intendente, al referirse a las actuaciones administrativas iniciadas por el organismo provincial.

Aclaraciones sobre los residuos y las lagunas cloacales

Clement sostuvo que el Municipio no utiliza ese espacio como basural a cielo abierto y recordó que Oro Verde dispone de una planta de recuperación de residuos que funciona desde hace más de una década.

También explicó que las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales fueron construidas en 2013 y reparadas en 2021, con las aprobaciones correspondientes de los organismos intervinientes.

"Vamos a cumplimentar todos los requerimientos como corresponde y tomar las medidas necesarias para regularizar este problema", concluyó el intendente.