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Política Conflicto laboral en Paraná

Hospital San Roque: SEDAPPER calificó de ilegal el sorteo de vacaciones y revisarán las licencias

El abogado del gremio, Ariel Villanueva, confirmó que se descartó el sorteo para asignar las vacaciones del personal. Las autoridades del hospital presentaron una nueva propuesta y hasta el viernes se evaluarán situaciones particulares y posibles cambios de fechas.

16 de Noviembre de 2026
Hospital San Roque: descartaron el sorteo de vacaciones.
Hospital San Roque: descartaron el sorteo de vacaciones. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El abogado del gremio, Ariel Villanueva, confirmó que se descartó el sorteo para asignar las vacaciones del personal. Las autoridades del hospital presentaron una nueva propuesta y hasta el viernes se evaluarán situaciones particulares y posibles cambios de fechas.

El sorteo de vacaciones en el Hospital San Roque quedó descartado tras las asambleas impulsadas por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (SEDAPPER). La decisión se conoció este lunes, luego de una reunión entre representantes gremiales y autoridades del nosocomio de Paraná, donde se acordó revisar la distribución de las licencias anuales del personal.

 

 

Ariel Villanueva, abogado del sindicato, explicó a Elonce que el conflicto comenzó el jueves pasado, cuando los trabajadores fueron convocados a participar de un sorteo para determinar las fechas de sus vacaciones. La modalidad generó cuestionamientos porque, según el gremio, no contemplaba las necesidades particulares de los empleados.

 

"Habíamos quedado en un cuarto intermedio hasta el día de hoy para ver si se podía revisar esa propuesta, que para nosotros es ilegal", sostuvo Villanueva. Además, remarcó que la asignación de las licencias debería surgir del diálogo con los trabajadores, sin descuidar el funcionamiento de los servicios hospitalarios.

 

Ariel Villanueva, abogado de SEDAPPER (Elonce)
Ariel Villanueva, abogado de SEDAPPER (Elonce)

 

Descartaron el sorteo y habilitaron cambios de fechas

 

Durante una nueva asamblea realizada este lunes, los representantes sindicales solicitaron una reunión con la dirección del hospital ante versiones sobre la posible realización del sorteo. El encuentro permitió aclarar la situación y establecer una alternativa para organizar las vacaciones.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

"El sorteo, esa modalidad, fue totalmente descartada", confirmó Villanueva. En su lugar, el hospital elaboró una primera propuesta de distribución de licencias, que podrá modificarse mediante acuerdos entre compañeros de una misma área o solicitudes individuales ante Recursos Humanos.

 

El plazo para revisar las situaciones particulares se extenderá hasta el viernes. Entre los casos que podrán considerarse se encuentran trabajadores con hijos en edad escolar, familias con viajes programados y parejas que prestan servicios en el mismo establecimiento.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

El gremio destacó la apertura al diálogo

 

Villanueva insistió en que la organización de las vacaciones debe contemplar tanto los derechos laborales como la continuidad de la atención médica. "Lo primero que tenemos que hacer, más allá de buscar estas metodologías novedosas, es hablar con los trabajadores", expresó.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

El abogado también destacó la reunión con el director del hospital y valoró que las autoridades escucharan los planteos sindicales. Asimismo, señaló que participaron de las asambleas trabajadores afiliados a distintas organizaciones y empleados sin afiliación gremial.

 

Finalmente, Villanueva manifestó que el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan garantizar el descanso del personal sin afectar los servicios. "El otorgamiento de las vacaciones tiene que ser un disfrute y no una pesadilla", concluyó.

 

SEDAPPER cuestionó el sorteo de licencias en el San Roque

Temas:

Ariel Villanueva Sedapper Hospital Materno Infantil San Roque Paraná sorteo de vacaciones
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