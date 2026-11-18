El empleo joven en Argentina enfrenta una dificultad creciente: mientras el 92,5% de los jóvenes encuestados busca trabajo activamente, el 60,8% de las empresas prefiere contratar candidatos que ya tengan experiencia laboral. Así lo reveló la cuarta edición del informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement y ManpowerGroup.

El relevamiento, difundido por iProfesional y denominado "De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina", incluyó en Argentina a 871 jóvenes y 51 empresas. Según los resultados, solamente el 43,3% de los participantes tiene empleo actualmente, por debajo del promedio regional del 49,3%.

Además, el 51% de quienes buscan trabajo manifestó tener poca confianza en conseguirlo, mientras que el 87,8% enfrenta obstáculos en dos o más dimensiones simultáneamente. El estudio también identificó que el 63% de los jóvenes realiza búsquedas muy activas, aunque continúa encontrando múltiples barreras para acceder al mercado laboral.

La experiencia laboral, una de las principales barreras

Uno de los datos más relevantes es que el 60,8% de las empresas argentinas encuestadas contrata jóvenes de manera habitual, pero prioriza perfiles con experiencia. En contraste, apenas el 5,9% manifestó una amplia disposición a incorporar y capacitar personas sin antecedentes laborales.

Esta exigencia también aparece entre las preocupaciones de los postulantes: el 62% considera que la experiencia previa es uno de los principales requisitos empresariales y el 56,7% la identifica como una dificultad concreta para conseguir empleo.

"Los jóvenes tienen la motivación y la iniciativa para construir su camino profesional. El desafío es que puedan encontrar oportunidades concretas para demostrar lo que saben, desarrollar sus habilidades y adquirir experiencia", sostuvo Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina.

(Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026)

Capacitación y dificultades económicas

El informe también evidenció diferencias entre la formación de los postulantes y las necesidades de las compañías. El 47,1% de las empresas argentinas aseguró tener dificultades para encontrar jóvenes con los conocimientos requeridos, frente al 37,8% registrado en América Latina.

Sin embargo, el 48,1% de los jóvenes completó o se encuentra cursando alguna certificación. Las áreas más elegidas son software y programación, con el 37,3%; tecnología e informática, con el 34,2%; y marketing digital, con el 27,1%.

La falta de recursos económicos constituye otro impedimento importante: el 56,8% señaló que no cuenta con dinero suficiente para capacitarse. En menor medida, mencionaron no saber qué estudiar, con el 30%, y la falta de tiempo, con el 26,4%.

(Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026)

Inteligencia artificial y nuevas oportunidades laborales

La inteligencia artificial también ocupa un lugar destacado en el estudio. El 91,7% de los jóvenes encuestados utiliza herramientas de IA, mientras que el 92,2% de las empresas informó algún nivel de adopción de estas tecnologías.

"La IA añade urgencia a esta tarea. Más allá de los conocimientos técnicos, los jóvenes necesitan buen criterio, independencia y la capacidad de seguir aprendiendo", afirmó Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas.

Por su parte, Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, advirtió: "Contratar solo por experiencia es desaprovechar talento, sobre todo el talento joven". Además, planteó que las organizaciones deberían valorar especialmente la capacidad de aprendizaje de los postulantes.

(Informe ManpowerGroup y Junior Achievement, 2026)

Qué proponen para facilitar el primer empleo

Entre las recomendaciones, el informe propone ampliar las pasantías remuneradas, desarrollar proyectos conjuntos entre instituciones educativas y empresas, y generar oportunidades laborales estructuradas para quienes buscan su primera experiencia.

También destaca la necesidad de mejorar la orientación laboral y transformar las certificaciones académicas en experiencias demostrables mediante proyectos, trabajos prácticos y referencias profesionales.

El estudio regional, realizado sobre 7.465 jóvenes y 641 empresas latinoamericanas, concluyó que la experiencia previa continúa siendo uno de los principales obstáculos para ingresar al mercado laboral. En ese contexto, las organizaciones remarcaron la importancia de acercar la formación a las oportunidades concretas de empleo.