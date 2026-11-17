La Ayuda Escolar ANSES requiere acreditar la escolaridad de los hijos para acceder al beneficio anual. Los titulares de AUH y asignaciones familiares tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la documentación. Los pasos para realizar el trámite.
La Ayuda Escolar ANSES es un beneficio económico destinado a las familias que tienen hijos en edad escolar y perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para acreditar la escolaridad correspondiente a 2026, los titulares tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el Certificado Escolar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El trámite puede realizarse de manera digital, a través de la plataforma Mi ANSES, o presencialmente en las oficinas del organismo. La presentación permite acreditar la condición de alumno regular de los menores a cargo y cumplir con uno de los requisitos necesarios para acceder a la prestación.
Según la información difundida, el monto de referencia de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo, aunque el importe puede variar según la zona geográfica y las actualizaciones vigentes. Por ese motivo, cada beneficiario debe consultar el valor correspondiente a su situación particular.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES
La prestación está destinada a madres, padres o tutores que perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo o las prestaciones correspondientes a hijos con discapacidad.
En el caso de los menores sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 17 años inclusive y asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial. El beneficio comprende los niveles inicial, primario y secundario, pero no incluye estudios terciarios ni universitarios.
Para los hijos con discapacidad no existe límite de edad. En estos casos, se contempla la asistencia a establecimientos de educación oficial o especial, talleres protegidos, espacios de formación laboral, tratamientos de rehabilitación o el acompañamiento de maestros particulares matriculados, según corresponda.
Cómo presentar el Certificado Escolar paso a paso
La presentación puede completarse desde una computadora o un teléfono celular mediante la aplicación Mi ANSES. Para ingresar, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
Ingresar a Mi ANSES: acceder a la plataforma oficial y seleccionar la sección Hijos.
Buscar el trámite: elegir la opción Presentar un Certificado Escolar.
Generar el formulario: completar los datos solicitados y seleccionar Generar Certificado.
Imprimir el documento: llevarlo al establecimiento educativo o institución correspondiente para que sea completado y firmado.
Fotografiar el certificado: tomar una imagen clara y completa del formulario firmado.
Cargar la documentación: regresar a Mi ANSES, ingresar nuevamente en Hijos - Presentar un Certificado Escolar y seleccionar Subir Certificado.
Antes de enviar el formulario, es importante comprobar que todos los datos sean legibles, que no existan tachaduras o enmiendas y que estén completas las certificaciones correspondientes.
Cómo hacer el trámite de manera presencial
Quienes no puedan realizar la gestión por internet también tienen la posibilidad de presentar la documentación en una oficina de ANSES.
Para ello, deben descargar el Formulario PS 2.68 de Acreditación de Escolaridad, solicitar que sea completado por la institución educativa y presentarlo ante el organismo previsional.
Según el procedimiento informado, esta gestión puede realizarse sin turno previo. Tanto la presentación digital como la presencial son gratuitas.
Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual
La acreditación del beneficio depende de la situación de cada titular y del momento en que se complete la validación del Certificado Escolar.
Para quienes cumplen con los requisitos y tienen la escolaridad debidamente acreditada, ANSES contempla la liquidación automática de la Ayuda Escolar Anual, habitualmente vinculada al inicio del ciclo lectivo.
En cambio, cuando la presentación se realiza por primera vez o el beneficiario no recibió el pago correspondiente, la acreditación puede producirse dentro de los 60 días posteriores a la validación del certificado, de acuerdo con el procedimiento informado, indicó Iprofesional.
Cómo consultar el monto de la Ayuda Escolar
El importe que corresponde cobrar puede variar de acuerdo con la situación del beneficiario y la zona de residencia. Por eso, ANSES dispone de una consulta personalizada en su plataforma digital.
Para conocer el monto asignado, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección Hijos y luego acceder a Mis Asignaciones.
Allí pueden revisar las prestaciones registradas y los importes correspondientes. La Ayuda Escolar se abona en un único pago anual por cada hijo que reúna las condiciones establecidas.