Las vacaciones de los argentinos en Brasil podrían resultar más económicas durante el verano 2027, luego de que el real se devaluara frente al dólar y registrara una caída del 1,74% en una sola jornada.

La depreciación de la moneda brasileña, registrada este lunes, podría beneficiar especialmente a quienes cuentan con ahorros en dólares y planean viajar a las playas del país vecino.

La cotización de la divisa estadounidense alcanzó los 5,7653 reales por dólar, mientras que cada real pasó a representar aproximadamente 0,173 dólares. Durante el último mes, la moneda estadounidense acumuló una suba del 13,22% frente a la brasileña, en un contexto de volatilidad financiera.

El movimiento cambiario cobra relevancia para los turistas argentinos que organizan sus vacaciones en destinos como Florianópolis, Camboriú y Bombinhas, entre otras localidades del litoral brasileño. La nueva relación entre ambas monedas podría permitirles afrontar determinados gastos con un presupuesto menor, siempre que los precios locales se mantengan estables.

Cuánto podrían ahorrar los argentinos que viajen a Brasil

La principal ventaja de la depreciación del real se reflejaría en los consumos cotidianos durante la estadía. Las comidas en restaurantes, las compras en supermercados, el combustible, el transporte y algunos servicios turísticos podrían resultar más baratos, especialmente para quienes utilizan dólares.

Un ejemplo permite dimensionar el impacto del cambio. Cuando el dólar cotizaba a cinco reales, un consumo de 100 reales representaba un desembolso de 20 dólares. Con la nueva cotización de 5,76 reales por dólar, ese mismo gasto equivale a aproximadamente 17,35 dólares.

De esta manera, un turista que paga con dólares podría ahorrar alrededor del 13% en determinados consumos, siempre que los establecimientos brasileños no modifiquen sus precios en moneda local. La diferencia podría adquirir mayor importancia en viajes familiares o estadías prolongadas.

Qué sucede con los turistas que pagan en pesos argentinos

Para quienes disponen de pesos argentinos, el beneficio dependerá de otros factores. La evolución de la cotización entre el peso y el real, junto con las condiciones del medio de pago utilizado, determinará cuánto representa efectivamente cada compra.

En cambio, los viajeros que cuentan con dólares podrían aprovechar de manera más directa la depreciación de la moneda brasileña. Con la nueva relación cambiaria, cada dólar permite obtener una mayor cantidad de reales y, por lo tanto, afrontar más gastos denominados en esa moneda.

Sin embargo, la baja del real no garantiza una reducción generalizada de los costos de las vacaciones en Brasil. Los pasajes aéreos internacionales y determinados alojamientos suelen comercializarse con valores de referencia en dólares, por lo que podrían mantener sus tarifas pese al movimiento cambiario.

Brasil tendrá más vuelos desde Argentina durante el verano 2027

A este escenario se sumó una ampliación de la conectividad aérea entre ambos países. Según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), para la temporada comprendida entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 se programaron 8.054 vuelos entre Argentina y Brasil, con una oferta aproximada de 1,6 millones de asientos.

La cantidad de servicios previstos representa un incremento del 3,4% respecto del verano anterior. Enero concentrará el mayor movimiento, con 2.374 vuelos programados, coincidiendo con uno de los períodos de mayor demanda turística.

Otro dato destacado es el crecimiento de las conexiones desde el interior argentino. De acuerdo con las proyecciones difundidas por Embratur, la disponibilidad de plazas desde esas ciudades aumentará un 26%, lo que podría ampliar las alternativas para quienes buscan viajar sin pasar necesariamente por Buenos Aires.

Por qué se devaluó el real frente al dólar

La depreciación de la moneda brasileña se produjo en un contexto marcado por factores económicos internacionales y domésticos. Entre los elementos que influyeron en el mercado aparecieron las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

La posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense eleve las tasas de interés puede fortalecer al dólar y ejercer presión sobre las monedas de economías emergentes, entre ellas el real brasileño.

A nivel interno, los mercados también siguieron las perspectivas de la política económica de Brasil y las señales relacionadas con su estabilidad financiera. Estos factores contribuyeron a un escenario de incertidumbre que se reflejó en la cotización de su moneda, publicó Primera Edición.

De cara al verano 2027, la evolución del real será uno de los factores que deberán considerar los argentinos que planean vacacionar en Brasil. Aunque la depreciación actual ofrece una ventaja para determinados gastos, el ahorro definitivo dependerá del comportamiento de las monedas, los precios turísticos y las condiciones de contratación de cada servicio.