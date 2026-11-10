Punta Cana gana terreno entre los argentinos: cuánto cuesta viajar en enero y febrero

Punta Cana se perfila como uno de los destinos del Caribe más elegidos por los argentinos para el verano 2027. Para quienes planean una estadía de siete noches con vuelo directo y hotel all inclusive, los precios relevados muestran opciones más económicas en febrero que a comienzos de enero.

Entre enero y octubre de 2026, República Dominicana recibió a 414.755 viajeros argentinos, según su Ministerio de Turismo. La cifra representa un aumento del 33,4% respecto del mismo período de 2025.

Durante todo el año pasado, el país caribeño registró 442.088 llegadas desde la Argentina, un 62,3% más que en 2024. Fue el mayor registro de los últimos seis años para ese mercado.

Cuánto cuesta viajar a Punta Cana en el verano 2027

Para una estadía del 2 al 9 de enero, un paquete a Punta Cana desde Buenos Aires parte de $3,5 millones por adulto, según un relevamiento de TN en plataformas de reservas. La tarifa incluye pasajes directos de ida y vuelta y siete noches de alojamiento con modalidad all inclusive.

La búsqueda también consignó un precio mínimo de US$2.062 por persona para viajar desde la capital argentina durante esa semana. El monto en dólares y la cotización del paquete en pesos se informaron como referencias por separado.

Para febrero, el relevamiento encontró opciones desde $3.067.389 por viajero. La diferencia frente al valor publicado para principios de enero ronda los $433.000 por persona.

Desde dónde salen los vuelos directos

La ampliación de las conexiones aéreas ayuda a explicar el interés por Punta Cana. Entre Aerolíneas Argentinas y Arajet, la oferta de vuelos sin escalas abarca salidas desde Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y San Miguel de Tucumán.

La Argentina es el principal mercado emisor de turistas de América Latina para República Dominicana. A escala mundial ocupa el tercer puesto, por detrás de Estados Unidos y Canadá.

El interés también se reflejó durante el Cyber Monday, cuando el balneario dominicano encabezó la lista de destinos internacionales más buscados. Las consultas aumentaron un 25% respecto de la edición anterior.