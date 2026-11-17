REDACCIÓN ELONCE
El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el rumbo de la UCR y su relación con el gobierno provincial. En diálogo con Elonce, criticó la gestión de Rogelio Frigerio, expresó diferencias con su sobrina Lucía Varisco y defendió la necesidad de recuperar la identidad partidaria.
El dirigente radical Humberto Varisco cuestionó el rumbo político de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó su alineamiento con el presidente Javier Milei y criticó la relación del partido con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, de Elonce, también manifestó sus diferencias con su sobrina Lucía Varisco por su incorporación a la gestión provincial y planteó la necesidad de recuperar la identidad histórica del radicalismo.
Varisco, integrante del Movimiento de Unidad Radical (MUR), analizó la situación partidaria en los ámbitos nacional, provincial y local. Consideró que algunos sectores comenzaron a recuperar posiciones históricas después de años de acuerdos políticos que, según su interpretación, alejaron a la UCR de sus principios.
“Creo que a nivel nacional hay sectores del partido que están empezando a despertar después de muchos años de adormecimiento. Aquella famosa reunión de Gualeguaychú, a la cual yo adhería porque pensaba que era la salida para nuestro partido, fue un retroceso muy grande”, expresó.
Las críticas a la alianza con Mauricio Macri
El dirigente recordó la Convención Nacional de la UCR realizada en Gualeguaychú, donde se aprobó la alianza electoral con el PRO, encabezado entonces por Mauricio Macri. Reconoció que inicialmente respaldó aquella decisión, aunque posteriormente cambió su posición. “De las cosas que no estaban escritas, pero que se nos dijeron para convencernos de que había que apoyar esa alianza, no se cumplió ninguna. A los pocos meses de comenzar a gobernar Macri, nos dimos cuenta de que era un gobierno que, si no se caía a la derecha, estaba pisando la banquina de ese lado”, afirmó.
En ese contexto, recordó las diferencias que surgieron dentro del radicalismo y mencionó la posición de su hermano, el exintendente Sergio Varisco, frente al gobierno de Cambiemos. “Mi hermano empezó a ser muy crítico de eso. Nosotros, como familia, tenemos una forma de pensar muy socialdemócrata y empezamos a ser críticos de esa situación, lo cual nos trajo, y le trajo especialmente a mi hermano, graves inconvenientes”, manifestó.
Varisco también se refirió a la necesidad de que el radicalismo mantuviera una identidad propia, sin que su posicionamiento frente al peronismo implicara respaldar cualquier proyecto político. “Yo no quiero que vuelva Cristina, no quiero que vuelva el peronismo ladrón, y que me disculpen los peronistas porque no quiero englobar a todo el mundo. Pero sí quiero que esté vigente el peronismo que levanta banderas sociales y que las cumple”, sostuvo.
“El radicalismo nunca formó parte de este gobierno provincial”
Al analizar la situación entrerriana, el dirigente cuestionó el papel de la UCR dentro de la alianza gobernante. Aunque reconoció la presencia de funcionarios y legisladores radicales, aseguró que el partido no participaba institucionalmente en las principales decisiones del Ejecutivo. “A nivel provincial la situación es bastante más grave, porque se está confundiendo que nosotros formamos parte de un gobierno. Hay radicales dentro de este gobierno, pero el radicalismo nunca formó parte del gobierno provincial que lleva adelante Frigerio”, expresó.
Varisco argumentó que los organismos partidarios debían intervenir en las discusiones sobre las políticas públicas y las reformas impulsadas por la administración provincial. “El radicalismo como partido jamás ha intervenido en la toma de decisiones o en el debate de ciertos temas fundamentales. El Congreso Partidario, que es el organismo máximo del radicalismo, jamás pudo opinar sobre estas cuestiones ni sobre la ley de jubilaciones”, cuestionó.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre el rol de los representantes de la UCR dentro de la coalición oficialista. “¿Para qué estamos? ¿Para hacer número y levantar las manos en todas estas decisiones que están perjudicando a la ciudadanía entrerriana?”, preguntó.
Cuestionamientos a la conducción partidaria y a OSER
El dirigente también expresó diferencias con la conducción provincial de la Unión Cívica Radical. Si bien manifestó su reconocimiento personal hacia la presidenta del partido, consideró que faltaba una posición política clara frente a las decisiones del Gobierno entrerriano. “Con todo el dolor que me significa, porque adoro a la presidenta del partido como una excelente mujer y dirigente, creo que no tiene los patitos en fila. No está claro cuál es el mensaje”, señaló.
Uno de los principales ejemplos que mencionó fue la transformación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Varisco cuestionó el funcionamiento de la nueva estructura y sostuvo que las decisiones administrativas se habían concentrado fuera de la provincia. “Con el tema de OSER, tal vez el más claro de todos, el perjuicio que se les ha hecho a los cientos de miles de entrerrianos con la conversión de Iosper en OSER y su casi privatización es realmente grave”, afirmó.
Consultado sobre los motivos por los cuales utilizaba el término privatización, explicó su interpretación sobre la organización de la obra social. “Porque todo se hace desde Buenos Aires. Todas las decisiones se están tomando desde Buenos Aires. No sé si los proveedores que teníamos acá en la provincia eran buenos o malos, si cobraban o no cobraban, pero hoy todo se resuelve desde Buenos Aires”, sostuvo.
Además, cuestionó las declaraciones oficiales sobre la ampliación de prestaciones. “Están diciendo que han ampliado las prestaciones y es mentira. Son las mismas prestaciones que se daban antes. Lo que pasa es que antes se las agrupaba y ahora aparecen individualizadas. Incluso las de ahora son muchas menos”, aseguró.
Las diferencias con Lucía Varisco por su incorporación al Gobierno
La entrevista también abordó la situación política de Lucía Varisco, sobrina de Humberto e hija del exintendente Sergio Varisco, quien se incorporó a la gestión provincial de Rogelio Frigerio. El dirigente reconoció el vínculo familiar y político que los une, pero dejó en claro que no compartía la decisión de su sobrina.
“Para mí es una situación difícil porque adoro a Lucía, es la hija de mi hermano, pero creo que ha tomado una decisión equivocada. Le va a hacer mucho daño a su figura y, de alguna manera, confunde a la sociedad y al radical medio”, expresó.
Varisco explicó que ambos pertenecen al Movimiento de Unidad Radical, aunque actualmente mantienen posiciones diferentes respecto del vínculo con el oficialismo provincial. “Yo estoy dando un mensaje y ella, con su incorporación a la gestión de Frigerio, está dando otro. No puedo pedirle a ella, ni ella pedirme a mí, que pensemos iguales. He pensado distinto con mi hermano, me he llevado cada rabieta con Sergio en algunas cosas”, recordó.
“Frigerio es tan libertario como los demás”
El dirigente profundizó sus críticas al gobernador y cuestionó su acompañamiento a las principales políticas impulsadas por el Gobierno nacional. “Hay gente que es crítica de los libertarios y otros somos críticos no solamente de los libertarios, sino de la actual conducción del Gobierno. Creemos que, salvo algunos modos y formas, no hay mucha diferencia entre lo que hace y piensa Frigerio y lo que se está haciendo a nivel nacional”, afirmó.
Varisco también cuestionó la ausencia de pronunciamientos del mandatario provincial sobre determinados temas vinculados con las políticas públicas.
“Jamás escuché de Frigerio una frase donde apoye la educación pública, la salud pública o critique la reforma laboral. Siempre dice que esta es la dirección correcta. Y si esta es la dirección correcta, él es tan libertario, por más que tenga otro nombre, como los demás”, sostuvo. En ese marco, aseguró que su sector no compartía esa orientación ideológica. “Eso el radicalismo no lo es, por lo menos desde nuestra forma de ver”, remarcó.
El debate por las PASO y las internas partidarias
Otro de los temas centrales fue la discusión sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A diferencia de otros sectores políticos que defienden ese mecanismo, Varisco manifestó su preferencia por las elecciones internas partidarias. “Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con las PASO. Para nosotros son un error. Los problemas del radicalismo los tienen que resolver los radicales, a través de los organismos partidarios y de los mecanismos que cada partido tiene”, explicó.
El dirigente sostuvo que su sector prefería que la UCR definiera primero sus candidatos mediante una competencia interna y posteriormente negociara acuerdos electorales con otras fuerzas. “Hubiéramos preferido la eliminación de las PASO y poder participar de una interna cerrada, donde el radicalismo pueda resolver cuáles son sus candidatos y después, a través del Congreso Partidario, resolver cuáles son las porciones de poder que podríamos tener con otra fuerza”, manifestó.
Sin embargo, aclaró que su posición no implicaba rechazar cualquier alianza electoral. “No queremos volver a la Lista 3. Queremos tener un frente, pero con gente que piense al menos algo parecido”, afirmó.
Su acercamiento a Radicalismo Auténtico y las diferencias internas
En el plano nacional, Varisco expresó coincidencias con Radicalismo Auténtico, espacio identificado con dirigentes como Federico Storani y Luis “Changui” Cáceres, que reivindican posiciones históricas de la UCR. “Si tuviera que decir en qué sector interno estoy a nivel nacional, estoy con Radicalismo Auténtico. A nivel provincial voy a mantener mi relación con el Movimiento de Unidad Radical, que llevamos 25 o 30 años construyendo”, explicó.
También reconoció coincidencias con UCR Activa, aunque manifestó reparos frente a la posibilidad de que algunos sectores decidieran competir electoralmente por fuera de la estructura institucional del radicalismo. “Con la UCR Activa tengo innumerables coincidencias. Pensamos en casi todo de la misma manera. Me hubiera gustado que una decisión de ir por fuera del partido pudiera haber sido consultada con quienes pensamos de una manera parecida en cuanto a la oposición a esta incorporación del radicalismo a la derecha o a la extrema derecha”, señaló.
Varisco explicó que una eventual salida de la estructura partidaria representaría una decisión compleja para los afiliados históricos del MUR. “Me va a costar mucho explicarle a los viejos radicales que esta vez no vamos a estar votando a la UCR. No voy a dejar de ser radical, voy a seguir siéndolo, tal vez con más fanatismo del que tengo, pero es una decisión difícil de hacer digerir al viejo afiliado radical”, expresó.
Las elecciones municipales y el futuro del MUR
En el tramo final de la entrevista, el dirigente se refirió a las próximas elecciones municipales de Paraná y a la posibilidad de que el Movimiento de Unidad Radical presente una candidatura propia.
Si bien reconoció que Lucía Varisco era una de las figuras con proyección dentro del espacio, insistió en que prefería una propuesta alejada de la influencia del Gobierno provincial. “Si tuviera que elegir un candidato, el perfil tendría que ser el de una persona que no esté alineada con el frigerismo provincial”, afirmó.
Consultado sobre si respaldaría una eventual candidatura de su sobrina, reconoció que existía esa posibilidad, aunque reiteró sus diferencias con el camino político que había elegido.
“Seguramente, pero a mí me gustaría que el o la precandidata del MUR esté fuera de la influencia del Gobierno provincial. Voy a apostar a eso. Puedo ganar o perder, pero tengo que jugar mi ficha donde me sienta cómodo”, expresó. Finalmente, evitó confirmar si el Movimiento de Unidad Radical continuará dentro de Juntos por Entre Ríos en las próximas elecciones. “No sé, falta todavía mucho. En eso Lucía tiene razón. Han largado muchos pingos en la cancha y vamos a verlos en el hipódromo”, concluyó Humberto Varisco.