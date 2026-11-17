Argentina le gana 4 a 0 Costa Rica en un partido amistoso. Nicolás Paz y Julián Álvarez fueron los autores de los goles, con dos tantos cada uno. Emiliano Martínez también tuvo una intervención clave para evitar el empate.
Argentina le gana 4 a 0 Costa Rica. El conjunto dirigido por Scaloni comenzó el encuentro con intensidad y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los siete minutos del primer tiempo, Nicolás Paz definió con precisión de zurda, colocando la pelota junto al segundo palo tras una combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández.
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz abrió el marcador con un golazo Argentina 1 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/Wkq0RgXvjR— telefe (@telefe) November 17, 2026
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni había generado su primera situación de peligro a los cuatro minutos, cuando Enzo Fernández remató desde afuera del área y la pelota pasó cerca del poste.
A los 14 minutos, Julián Álvarez tuvo otra oportunidad para ampliar la diferencia, pero no consiguió conectar correctamente un pase atrás de Román Vega y su remate salió desviado.
Por su parte, Costa Rica respondió a los 19 minutos con una llegada de Josimar Méndez, quien remató de primera tras un centro de Gerald Taylor. Sin embargo, Emiliano Martínez reaccionó con una gran atajada para mantener la ventaja argentina.
🧤 Gran atajada del Dibu para evitar el empate de Costa Rica Argentina 1 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/Udq3m6QJIL— telefe (@telefe) November 17, 2026
Al minuto 24 del primer tiempo, Argentina ganaba 1 a 0, con mayor protagonismo ofensivo, aunque Costa Rica ya había generado una ocasión clara para igualar el marcador.
Argentina amplió la diferencia ante Costa Rica con un golazo de Julián Álvarez a los 34 minutos del primer tiempo, que estableció el 2 a 0 tras una destacada jugada colectiva. Enzo Fernández lanzó un preciso pase largo por encima de la defensa para la proyección de Agustín Giay, quien llegó hasta el fondo y envió un centro atrás. El delantero del Atlético de Madrid apareció en el área y definió para convertir el segundo tanto del encuentro.
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Julián Álvarez apareció atrás y mete el segundo dela noche Argentina 2 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/5aDHw78o6Y— telefe (@telefe) November 17, 2026
A los 38 minutos del primer tiempo, Nicolás Paz marcó un verdadero golazo para establecer el 3 a 0 de Argentina ante Costa Rica. El mediocampista eludió a un rival con un giro, se abrió paso entre otros dos defensores y sacó un potente derechazo desde el borde del área grande. La pelota ingresó por el ángulo izquierdo del arquero Patrick Sequeira, que nada pudo hacer para evitar el tercer tanto argentino.
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear Argentina 3 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/CK2l0dFfUp— telefe (@telefe) November 17, 2026
A los 42 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez convirtió su segundo gol de la noche y estableció el 4 a 0 ante Costa Rica. Tras recibir una asistencia de Gianluca Prestianni sobre el sector izquierdo del área, el delantero superó a su marcador en el mano a mano y sacó un potente zurdazo alto que dejó sin posibilidades al arquero Patrick Sequeira.
🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! El segundo de Julián para poner el cuarto de la noche 🕷️ Argentina 4 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe https://t.co/vluouT3Wvq— telefe (@telefe) November 17, 2026