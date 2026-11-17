El Gobierno de Javier Milei negocia la incorporación de las listas colectoras para conseguir apoyo a la suspensión de las PASO en 2027. El mecanismo permitiría que distintos partidos presenten candidatos legislativos propios y respalden una misma fórmula presidencial.
El Gobierno de Javier Milei impulsa la incorporación de listas colectoras en las elecciones de 2027 como parte de las negociaciones para conseguir el respaldo de gobernadores y aliados a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta fue incluida en los últimos borradores de la reforma electoral que se discute en el Senado.
La iniciativa permitiría que diferentes fuerzas políticas presenten sus propios candidatos a diputados y senadores nacionales, pero compartan una misma fórmula presidencial. De esta manera, los partidos aliados podrían mantener sus listas legislativas sin necesidad de integrar una única nómina.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mecanismo tendría carácter excepcional para las elecciones de 2027 y buscaría facilitar acuerdos políticos entre el oficialismo y los mandatarios provinciales.
Qué son las listas colectoras y cómo funcionarían
Las listas colectoras son un sistema electoral que permite a dos o más agrupaciones competir con candidatos propios para determinados cargos, mientras respaldan una candidatura común para una categoría superior, como presidente o gobernador.
En las elecciones de 2027, el mecanismo se adaptaría a la Boleta Única de Papel (BUP). Una misma fórmula presidencial podría aparecer vinculada a dos columnas contiguas, correspondientes a distintas listas legislativas.
Los votos para diputados y senadores se contabilizarían por separado. Además, la agrupación que presente al candidato presidencial debería autorizar expresamente la adhesión de otra fuerza mediante un acuerdo ante la Justicia Electoral.
Por qué el Gobierno busca implementar las colectoras
La propuesta permitiría que los gobernadores respalden una eventual reelección de Javier Milei y, al mismo tiempo, impulsen candidatos propios al Congreso, sin depender de las listas confeccionadas por La Libertad Avanza.
Para el oficialismo, esta alternativa podría facilitar los acuerdos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO. Sin embargo, la incorporación del mecanismo todavía forma parte de las negociaciones legislativas y no constituye una modificación electoral aprobada.
Las colectoras ya tuvieron antecedentes en Argentina. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner fue respaldada por Daniel Scioli y Martín Sabbatella, quienes compitieron por la gobernación bonaerense.
Posteriormente, durante la presidencia de Mauricio Macri, el sistema fue restringido a nivel nacional mediante el decreto 259/2019, bajo el argumento de evitar confusiones entre los votantes y desigualdades electorales.