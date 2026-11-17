Enersa informó que los trabajos permitirán incorporar más hogares al servicio eléctrico formal y mejorar la seguridad de las instalaciones. Desde marzo, las intervenciones alcanzaron a 120 usuarios de dos barrios de Paraná.
Enersa amplía la red eléctrica en barrio La Milagrosa, en Paraná, mediante obras de infraestructura destinadas a facilitar el acceso al suministro formal y mejorar la seguridad de las instalaciones domiciliarias. Los trabajos se desarrollaron en la zona de pasaje Las Palmeras y Regis Martínez, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos.
Según informó la empresa distribuidora, la intervención comprendió 146 metros de línea aérea secundaria, con extensión del tendido y cruce de calle. La obra permitió abordar la falta de instalaciones de distribución que impedía a los vecinos solicitar el alta del servicio.
Desde marzo, las acciones de regularización alcanzaron a 90 usuarios de barrio La Milagrosa y otros 30 de barrio Universitario. La empresa explicó que estas intervenciones buscan reemplazar conexiones clandestinas y reducir los riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias.
Obras eléctricas en otros barrios de Paraná
Enersa señaló que el programa también incluyó trabajos en Puerto Sánchez y barrio San José, donde se combinaron obras de infraestructura con tareas territoriales para avanzar en la formalización del suministro.
En barrio San José, la distribuidora ejecutó una intervención destinada a abastecer aproximadamente 160 viviendas, donde residen unas 180 familias. El proyecto contempló la instalación de una subestación aérea y el tendido de nuevas líneas eléctricas.
Estas mejoras apuntaron a fortalecer la calidad del suministro, especialmente durante los períodos de mayor consumo, cuando aumenta la demanda sobre las instalaciones de distribución.
Cerca de 2.500 conexiones regularizadas
De acuerdo con los datos difundidos por Enersa, el Plan de Ordenamiento y Regularización de Conexiones registró cerca de 2.500 usuarios regularizados en el conjunto de Paraná.
La distribuidora indicó que continuará desarrollando intervenciones para ampliar el acceso seguro a la electricidad, mejorar las condiciones del servicio y acompañar las necesidades de los hogares.