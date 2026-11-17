La paritaria estatal de Entre Ríos fue postergada hasta el jueves 19 de noviembre, a las 14, por decisión del Gobierno provincial, que solicitó más tiempo para evaluar los reclamos sindicales. Ante esta situación, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, cuestionó la demora y aseguró que los empleados públicos acumularon una pérdida del poder adquisitivo del 44% desde el inicio de la actual gestión provincial, según las estimaciones del gremio.

Muntes manifestó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones salariales y en los reclamos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores estatales.

“El Gobierno ha definido a última hora reprogramar la reunión para el jueves a las 14. Lamentablemente, seguimos perdiendo. Había mucha necesidad de volver a encontrarnos por lo que significa la paritaria, fundamentalmente por el salario y las condiciones de trabajo”, expresó a Elonce.

El dirigente recordó que la reunión estaba prevista inicialmente para este martes a las 8.30 y que los representantes sindicales esperaban continuar las conversaciones sobre la propuesta de incremento salarial presentada por el Ejecutivo.

ATE advirtió por una pérdida salarial del 44%

Muntes sostuvo que la recuperación del poder adquisitivo debía ser el principal objetivo de la negociación colectiva. “El 44% vamos perdiendo desde que asumió este Gobierno. ¿Cuál es el plan de recuperación salarial? Esa es la clave”, planteó.

La cifra mencionada corresponde a la estimación realizada por ATE sobre el deterioro de los ingresos de los empleados públicos durante la actual administración provincial.

El dirigente sindical también manifestó preocupación por los próximos meses, especialmente diciembre y enero, períodos en los que, según explicó, los trabajadores suelen enfrentar dificultades para obtener nuevas recomposiciones salariales.

“Tenemos que encontrarnos para ver cómo podemos avanzar y cuál es el plan que tiene el Gobierno para recuperar el salario. También tenemos que definir los meses siguientes de verano, diciembre y enero, que son los más difíciles para nosotros”, señaló.

Muntes consideró necesario que las partes establecieran una agenda de negociación que contemplara no solamente el incremento inmediato, sino también mecanismos para recuperar progresivamente los ingresos.

Muntes cuestionó la postergación de la paritaria estatal: “El salario no puede esperar”

Consideró insuficiente la propuesta del Gobierno

En la reunión anterior, el Ejecutivo entrerriano había ofrecido un aumento del 4% para los trabajadores del escalafón general, calculado sobre los haberes de octubre de 2026.

La propuesta también contemplaba aplicar ese porcentaje al salario mínimo de los escalafones general y de enfermería, además de las asignaciones familiares y sus respectivos tramos.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno mantuviera una propuesta similar a la presentada en la negociación docente, Muntes reiteró el rechazo del sindicato.

“Ya lo dijimos: es totalmente insuficiente. Vamos a hablar con todos los delegados y delegadas y con el Consejo Directivo Provincial”, adelantó.

El dirigente explicó que la organización tenía previsto realizar encuentros internos para evaluar la evolución de las conversaciones y definir los pasos a seguir.

“Si la misma propuesta se mantiene, es totalmente insuficiente. No alcanza, no sirve, es un retroceso y hay que seguir planteando un esquema de recuperación urgente porque el salario y las condiciones de trabajo no pueden esperar”, remarcó.

Preocupación por el vencimiento de contratos el 31 de diciembre

Más allá de la discusión salarial, ATE reclamó respuestas sobre un documento con 20 puntos que presentó ante las autoridades provinciales.

Entre los temas pendientes, Muntes destacó la situación de los trabajadores contratados, los procesos de recategorización y las deudas relacionadas con las prolongaciones de jornada en el sistema sanitario.

“El 31 de diciembre vencen muchos contratos y no queremos más sorpresas. La recategorización, el pago de prolongaciones a las compañeras enfermeras y enfermeros y al sistema de salud son planteos que llevamos a la mesa de negociaciones”, explicó.

El dirigente insistió en que las respuestas debían llegar antes de fin de año, especialmente por la incertidumbre que genera la continuidad laboral de quienes tienen contratos próximos a vencer.

También sostuvo que las condiciones de empleo de los trabajadores públicos tienen consecuencias sobre la prestación de los servicios estatales.

“Necesitamos avanzar rápidamente porque no solamente los trabajadores del Estado están esperando, sino también la población, que depende de los resultados para poder avanzar en tantas situaciones que venimos reclamando”, expresó.

El reclamo de enfermeros y trabajadores de salud

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación del personal sanitario de Entre Ríos.

Muntes señaló que, si bien la pérdida salarial afectaba a toda la administración pública, el sector de enfermería atravesaba dificultades particulares.

“Todo el sistema de salud está en una situación muy difícil. Sería injusto decir cuál es el sector más perjudicado porque todos estamos con deficiencias”, manifestó.

En ese contexto, mencionó las asambleas y movilizaciones realizadas durante los últimos días por trabajadores de enfermería en distintos puntos de la provincia y frente al Ministerio de Salud.

“Es claro el enojo, es clara la demanda y es claro lo que están planteando cada uno de los enfermeros y enfermeras de la provincia”, sostuvo.

El dirigente denunció que existían compromisos pendientes con el sector y cuestionó las condiciones de contratación y remuneración.

“Es uno de los sectores más precarizados que tenemos en la administración pública. Fue el sector que más se reconoció durante la pandemia, pero lamentablemente en lo salarial y en las condiciones de trabajo no le dan prácticamente importancia”, afirmó.

Qué espera ATE de la reunión del jueves

El Gobierno provincial explicó que la suspensión del encuentro previsto para este martes respondió a la necesidad de disponer de un plazo adicional para analizar los planteos presentados durante la negociación colectiva.

Muntes expresó su expectativa de que esa explicación se tradujera en avances concretos, aunque recordó que no era la primera vez que se modificaba el cronograma de reuniones.

“Dios quiera que sea así, que sea positivo. No es la primera vez que reprograman o modifican la agenda. Si es para avanzar en los 20 puntos que planteamos, bienvenido sea”, indicó.

El secretario general de ATE confirmó que el gremio concurrirá a la próxima convocatoria, prevista para el jueves a las 14 en la Secretaría provincial de Trabajo.

“La Asociación Trabajadores del Estado va a estar presente para llevar los 20 puntos que tenemos planteados. Esperemos que se construya una agenda positiva para todos los trabajadores y trabajadoras”, concluyó Muntes ante Elonce.