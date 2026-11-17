REDACCIÓN ELONCE
La diabetes puede avanzar durante años sin presentar síntomas y provocar complicaciones cardiovasculares, renales y visuales. El especialista Ariel Gómez explicó a Elonce cuáles son las señales de alerta, quiénes tienen mayor riesgo y qué cambios cotidianos ayudan a prevenir la diabetes tipo 2.
La prevención de la diabetes comienza con pequeños cambios en los hábitos cotidianos que pueden reducir considerablemente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En diálogo con Elonce, el médico clínico Ariel Gómez explicó cómo afecta al organismo, cuáles son sus principales complicaciones y qué cinco conductas resultan fundamentales para cuidar la salud.
El especialista definió la diabetes como una enfermedad metabólica que altera el equilibrio entre la glucosa en sangre y la insulina, hormona producida por el páncreas. "Todos necesitamos glucemia porque con eso funcionamos, de allí recibimos energía, pero ese balance en algún momento se quiebra", señaló.
Gómez también diferenció la diabetes tipo 1, generalmente asociada a un proceso autoinmune que afecta la producción de insulina, de la diabetes tipo 2, la más frecuente. Esta última está relacionada con la resistencia a la insulina y puede desarrollarse progresivamente, especialmente cuando existen factores de riesgo metabólicos y hábitos poco saludables.
Por qué es importante detectar la diabetes a tiempo
Uno de los principales problemas es que la enfermedad puede avanzar silenciosamente. "En una primera etapa la diabetes no nos da síntomas y las personas que tienen por costumbre hacerse chequeos muchas veces la detectamos en ese momento", explicó el profesional.
Sin un tratamiento adecuado, la diabetes puede ocasionar complicaciones cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares, además de insuficiencia renal, pérdida progresiva de la visión y daños en los nervios. La disminución de sensibilidad en los pies puede favorecer heridas que tardan en cicatrizar y, en situaciones graves, derivar en amputaciones.
Entre las señales de alerta, Gómez mencionó la sed excesiva, la necesidad frecuente de orinar, el aumento del apetito acompañado de pérdida de peso, el cansancio intenso, la visión borrosa y las infecciones recurrentes. Ante estos síntomas, recomendó consultar rápidamente con un profesional.
Los cinco hábitos que ayudan a prevenir la diabetes tipo 2
El médico destacó que la alimentación constituye uno de los pilares fundamentales. Recomendó aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, mientras que aconsejó reducir las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados y las harinas refinadas.
"El alimento es nuestro combustible y lamentablemente a veces cuidamos más el combustible de nuestro auto que el combustible de nuestro organismo", reflexionó. También aclaró que no se trata de eliminar completamente determinados alimentos, sino de mejorar su calidad y controlar las proporciones.
El segundo hábito es realizar actividad física regularmente. Como recomendación general, mencionó 150 minutos semanales, que pueden distribuirse en cinco jornadas de 30 minutos. Explicó que los músculos utilizan la glucosa como fuente de energía, lo que contribuye a mejorar su regulación.
El peso saludable, el descanso y el tabaquismo
El tercer hábito consiste en mantener un peso saludable, especialmente evitando la acumulación excesiva de grasa abdominal. El especialista explicó que esta condición se relaciona con alteraciones metabólicas y un mayor riesgo cardiovascular.
Como cuarta recomendación, destacó la importancia de no fumar o abandonar el tabaquismo. El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo adicional, particularmente cuando se combina con hipertensión, alteraciones del colesterol o antecedentes familiares de diabetes.
El quinto hábito es dormir adecuadamente. Según explicó, el descanso cumple una función importante en el equilibrio metabólico y contribuye al cuidado de la salud general. "Dormir bien evita muchas enfermedades y desde el punto de vista metabólico nos ayuda un montón", expresó.
Quiénes deben realizarse controles de glucemia
El especialista advirtió que las personas con familiares cercanos que tienen diabetes deben prestar especial atención. También mencionó a quienes presentan sobrepeso, obesidad, sedentarismo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o antecedentes de diabetes gestacional.
El diagnóstico comienza con un análisis de sangre para medir la glucosa. Cuando los resultados presentan valores elevados, el médico puede solicitar nuevas determinaciones para confirmar o descartar la enfermedad. También existe una etapa denominada prediabetes, en la que resulta especialmente importante intervenir.
Finalmente, recordó que los cambios saludables pueden tener un impacto significativo. Citó un estudio realizado en Estados Unidos en el que una intervención sobre la alimentación y la actividad física permitió reducir un 58% la aparición de diabetes en personas con factores de riesgo. "Con estos elementos nombrados podemos prevenir incluso en las personas que tienen factores de riesgo", concluyó, y remarcó que la consulta médica y los controles periódicos son fundamentales para detectar alteraciones antes de que aparezcan complicaciones.