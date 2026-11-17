El temporal que afectó a Entre Ríos provocó la caída del arco de ingreso a Santa Anita, una localidad ubicada en el departamento Uruguay. La estructura, que durante años identificó la entrada al pueblo, fue derribada por la tormenta y quedó sobre el sector de acceso. Desde el Municipio confirmaron que no se registraron personas heridas y que los daños fueron exclusivamente materiales.

El episodio ocurrió durante el temporal que atravesó la región y generó distintas complicaciones en localidades entrerrianas. La caída del arco causó preocupación entre los habitantes debido a su ubicación sobre una zona de circulación vehicular.

Sin embargo, las autoridades municipales llevaron tranquilidad al confirmar que al momento del derrumbe no circulaban personas ni animales en las inmediaciones, por lo que no hubo que lamentar víctimas ni lesionados.

Bomberos, policías y municipales trabajaron para retirar el arco

Durante las primeras horas de este martes, personal de la Municipalidad de Santa Anita desplegó un operativo para retirar los restos de la estructura y recuperar las condiciones de seguridad en el ingreso.

Las tareas se realizaron con el acompañamiento de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes colaboraron para asegurar el sector y evitar posibles incidentes.

Desde el gobierno local solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución hasta que el acceso quedara completamente liberado, debido a la presencia de materiales y trabajadores en la zona.

El operativo tuvo como objetivo despejar el ingreso y prevenir nuevos riesgos derivados de los daños ocasionados por la tormenta.

Tristeza por la caída de un símbolo de Santa Anita

La noticia generó numerosas reacciones en las redes sociales, donde vecinos, visitantes y personas vinculadas con Santa Anita expresaron su pesar por la pérdida del tradicional arco.

Para muchos, la estructura representaba mucho más que una señal de ingreso: era un punto de referencia que marcaba la llegada al pueblo y también la despedida de quienes lo visitaban.

Uno de los mensajes compartidos reflejó ese sentimiento: “Aquellos que conocemos Santa Anita, que la visitamos cada vez que podemos, nos entristece. Ese arco que por años nos indicaba que llegábamos a esa pequeña y hermosa localidad de personas de corazón grande y amable tendrá otro arco, ya que sus habitantes lo merecen”, expresó un usuario.

El comentario también transmitió el deseo de que el pueblo pudiera recuperar ese símbolo. “Bienvenido el próximo arco de Santa Anita”, añadió.

El lugar donde los visitantes se sacaban fotografías

Entre las publicaciones también aparecieron recuerdos de quienes acostumbraban fotografiarse junto a la estructura cada vez que llegaban a Santa Anita.

Una visitante contó que el arco formaba parte de una tradición familiar, ya que utilizaban su imagen para avisar que habían llegado a destino. “El arco que al llegar tenía su foto para avisar a nuestra familia que llegamos a Santa Anita, y así también al salir otra foto para avisar que nos marchamos”, recordó.

Otro mensaje destacó el valor afectivo que tenía la construcción para quienes frecuentaban la localidad. “El arco que nos daba la bienvenida y la despedida. Seguro que cuando vayamos nuevamente habrá otro que nos reciba igual”, manifestó.

Así era el arco de acceso a Santa Anita (archivo de 2020, en pandemia)

Las expresiones reflejaron el vínculo que muchos vecinos y visitantes habían construido con este elemento característico del acceso al pueblo.

A pesar de la tristeza por los daños, varios comentarios destacaron que el derrumbe no provocó consecuencias personales. “Qué triste, era lo que nos marcaba la entrada a Santa Anita. Por suerte no pasaba nadie. Lo material se arregla”, expresó otro usuario.

El mensaje resumió el sentimiento compartido por numerosos habitantes, quienes lamentaron la pérdida de la estructura, pero valoraron que no hubiera personas afectadas.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente si el arco sería reconstruido ni cuándo podría instalarse una nueva estructura.