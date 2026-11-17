La inflación mayorista fue del 1,6% en octubre de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 3,2%, y quedó por debajo de la inflación minorista, que fue del 2,2% durante el mismo período.

De acuerdo con el organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 24,8% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%.

La evolución de los precios mayoristas estuvo explicada por un aumento del 1,6% en los productos nacionales y del 0,9% en los importados. Entre los rubros que más incidieron en el resultado general se destacaron los derivados del petróleo y los productos químicos.

Qué productos impulsaron la inflación mayorista

Según el informe del INDEC, dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia positiva fue productos refinados del petróleo, que aportó 0,58 puntos porcentuales al índice general. Este rubro registró un incremento mensual del 4,6%.

Le siguieron sustancias y productos químicos, con una incidencia de 0,21 puntos porcentuales; petróleo crudo y gas, con 0,19 puntos; vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,08 puntos; y productos agropecuarios, con 0,06 puntos.

#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros diez meses del año acumularon un alza de 24,8% https://t.co/F5ixkd569n https://t.co/wTOhZIMh8G — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 17, 2026

El IPIM mide los precios a los que productores e importadores comercializan sus bienes en el mercado interno, incluyendo impuestos. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) excluye el efecto impositivo, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) contempla los valores de la producción nacional sin impuestos.

El costo de la construcción aumentó 1,7% en octubre

En paralelo, el INDEC publicó el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que registró una suba del 1,7% en octubre, frente al 1,5% de septiembre.

El indicador acumuló un incremento del 26,5% durante los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 31,9%.

#DatoINDEC El costo de la construcción subió 1,7% en octubre de 2026 respecto de septiembre y 31,9% interanual https://t.co/Hd7ym0aJBR https://t.co/A1EST04t6T — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 17, 2026

La evolución mensual estuvo determinada por aumentos en los tres componentes principales del índice:

Materiales: 1,5%.

Mano de obra: 1,8%.

Gastos generales: 1,8%.

Entre los materiales que registraron mayores incrementos estuvieron los caños y accesorios de hierro, con una suba del 4,7%. También aumentaron los áridos, como arena, piedras y tosca, y los aparatos de control eléctrico, con incrementos del 2,3% en ambos casos.

Por su parte, las electrobombas registraron una variación del 0,1%.

Los salarios y las tarifas incidieron en los costos

El incremento del 1,8% en el componente de mano de obra respondió a la incorporación del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), oficializado el 21 de septiembre.

En tanto, los gastos generales aumentaron también un 1,8%, como consecuencia de la actualización de los cuadros tarifarios de gas y electricidad correspondientes a las distribuidoras Edenor y Edesur.