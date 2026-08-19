Realizaron audiencias públicas para cubrir cuatro cargos en el Consejo General de Educación

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano realizó este miércoles audiencias públicas para cubrir cuatro cargos en el Consejo General de Educación (CGE). Los postulantes fueron Carlos Fabricio Cuenca, propuesto para la Dirección General de Escuelas y la presidencia del organismo, y Damián Enrique Schmidt, Mónica Soledad Masetto y Gustavo Luis Blanc para las vocalías.

Las audiencias se desarrollaron en el recinto de la Cámara de Senadores y fueron encabezadas por el presidente de la comisión, Juan Pablo Cosso. Los pedidos de acuerdo habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo a fines de mayo, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Provincial.

Durante las exposiciones, los legisladores consultaron a los candidatos sobre sus antecedentes, motivaciones, planes de trabajo y criterios para abordar los principales desafíos educativos. Entre los temas aparecieron la alfabetización, la deserción en el nivel secundario, la conectividad, el uso de inteligencia artificial, la caída de la matrícula y la situación laboral docente.

Cuenca y los desafíos para el sistema educativo

Carlos Fabricio Cuenca, contador público nacional con formación en docencia universitaria y posgrado en Contabilidad y Auditoría, planteó que buscará dar “continuidad de gestión” y profundizar políticas relacionadas con primera infancia, alfabetización y transformación de la escuela secundaria.

El postulante destacó mejoras en resultados de pruebas de calidad educativa y señaló que el 54% de las salas de tres años dependen del CGE. También advirtió sobre las consecuencias que tendrá la disminución de la natalidad: “El sistema educativo va a cambiar drásticamente”, expresó, aunque consideró que ese escenario podría generar oportunidades para introducir modificaciones.

Respecto de la deserción, indicó que el principal desafío está en el secundario, con registros del 8% en escuelas orientadas y del 12% en técnicas. “Es una responsabilidad y un desafío que este número sea menor”, afirmó. Sobre conectividad, señaló que más de la mitad de los predios escolares cuentan con servicio y planteó como meta alcanzar el 100%.

Inteligencia artificial y nuevas problemáticas

El segundo postulante fue Damián Enrique Schmidt, especialista y licenciado en Educación, profesor de Matemática y con 20 años de trayectoria docente. Ante los senadores, consideró fundamentales el trabajo en equipo y el diálogo para desempeñarse como vocal.

Uno de sus ejes fue el impacto de las nuevas tecnologías. “Nuestros estudiantes utilizan Inteligencia Artificial, redes, etc., y hay que darles herramientas a los docentes para un uso pedagógico, fortaleciendo el pensamiento crítico”, sostuvo.

Schmidt también abordó problemáticas que atraviesan las trayectorias escolares, como vulnerabilidad, adicciones, salud mental, ciberbullying y violencia. En ese marco, destacó la necesidad de sostener dispositivos y programas de acompañamiento para estudiantes.

Masetto pidió contemplar cada realidad escolar

Mónica Soledad Masetto, profesora de enseñanza primaria con 24 años de antigüedad docente y diplomatura superior en Atención al Fracaso Escolar, fue la tercera aspirante en presentarse ante la comisión.

La postulante destacó la participación del CGE en diferentes mesas de trabajo orientadas a alcanzar “consensos y trabajo en equipo”. Además, puso énfasis en acompañar a docentes y estudiantes ante las transformaciones tecnológicas.

“Tenemos herramientas y se va innovando, vamos por buen camino”, expresó. Frente a la reducción de la matrícula asociada con la baja de la natalidad, Masetto consideró necesario analizar las particularidades de cada establecimiento, especialmente en las comunidades rurales.

Blanc planteó la situación laboral docente

Finalmente expuso Gustavo Luis Blanc, profesor de Historia y Formación Cívica y representante de los trabajadores de la educación en el CGE por AGMER. “Si bien el vocal voy a ser yo, detrás hay un equipo en el cual me respaldo”, sostuvo.

Blanc destacó el vínculo con los sindicatos y mencionó entre sus objetivos “acrecentar los derechos de todos los docentes y de la escuela pública”. También cuestionó el desfinanciamiento de las escuelas técnicas y señaló dificultades relacionadas con recursos para establecimientos orientados.

Entre sus ejes de trabajo mencionó la estabilidad laboral mediante concursos, los problemas pedagógicos, la incorporación de tecnología, la situación presupuestaria, los salarios y la disminución de personas que eligen estudiar carreras docentes.

Qué ocurrirá después de las audiencias

Concluidas las cuatro presentaciones, continuará el procedimiento legislativo correspondiente a los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos deberá elaborar ahora un dictamen fundado sobre cada una de las postulaciones, en el que aconsejará aprobar o rechazar los acuerdos solicitados.

De esta manera, el Senado avanzó un nuevo paso en el proceso destinado a cubrir la conducción y las vocalías del Consejo General de Educación, luego de escuchar las propuestas de los aspirantes sobre los principales desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo entrerriano.