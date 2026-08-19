Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a cuartos de la Copa Libertadores

Platense venció por penales a Coquimbo por 7-6 este miércoles en Chile y consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 1-1 acumulado en los 180 minutos de la serie, el equipo dirigido por Martín Palermo se impuso desde los doce pasos gracias a la intervención decisiva del arquero Juan Pablo Cozzani.

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA A CUARTOS PARA EL CALAMAR DE PALERMO | Coquimbo Unido 0-0 Platense | RESUMEN

La clasificación tuvo un significado especial para el Calamar, que disputa por primera vez competencias internacionales en sus 121 años de historia. Ahora tendrá como rival a Fluminense, que también necesitó de los penales para eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza.

El partido disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso comenzó con mucha tensión e imprecisiones. Coquimbo y Platense tuvieron dificultades para generar peligro durante la primera media hora y el peso de una instancia decisiva se reflejó en numerosos errores con la pelota.

Cozzani sostuvo a Platense en el primer tiempo

El conjunto chileno comenzó con nervios, pero consiguió mejorar con el correr de los minutos. Sin embargo, sufrió una baja importante cuando Lucas Pratto debió abandonar el campo por una molestia y fue reemplazado por Nicolás Johansen.

Platense, por su parte, encontró dificultades para controlar la pelota y fue Coquimbo el que generó las situaciones más peligrosas. Allí comenzó a crecer la figura de Cozzani, quien respondió con seguridad cuando el equipo de Martín Palermo más lo necesitó.

El arquero contuvo primero un disparo desde larga distancia de Salvador Cordero y posteriormente le ganó un mano a mano a Guido Vadalá. El ex Boca había convertido el empate del conjunto chileno en el partido de ida, luego de la apertura del marcador de Luciano Giménez.

El Calamar tuvo una oportunidad inmejorable

A pesar del dominio del local durante algunos pasajes, Platense encontró una ocasión muy clara antes del descanso. Diego Sánchez perdió la pelota fuera de su área ante Giménez, quien logró desprenderse de la marca y habilitó a Nicolás Retamar.

El delantero quedó frente al arco, pero no consiguió controlar correctamente la pelota y permitió la recuperación de la defensa chilena. Poco después, Martín Barrios probó desde afuera del área y Sánchez logró desviar su remate.

En el complemento, el desarrollo continuó equilibrado. Coquimbo desperdició un contraataque en superioridad numérica y Platense respondió a los 59 minutos mediante una pelota parada. Víctor Cuesta ganó de cabeza y Francisco Salinas alcanzó a desviar un balón que tenía destino de gol.

Palermo movió el banco y buscó evitar los penales

Ante las dificultades de su equipo para encontrar precisión en los últimos metros, Palermo decidió enviar a la cancha a Juan Gauto y Franco Zapiola. Posteriormente también ingresaron Nicolás López y Mateo Mendía para buscar la clasificación antes del final del tiempo reglamentario.

El Calamar comenzó a adelantar sus líneas frente a un Coquimbo que se replegó durante el tramo decisivo. El conjunto chileno parecía dispuesto a definir la serie desde los doce pasos, una instancia en la que su arquero ya había sido protagonista en el encuentro de ida al detenerle un penal a Guido Mainero.

La ocasión más clara para evitar la definición llegó a los 88 minutos. Nicolás “Diente” López aprovechó un pase hacia atrás de Elvis Hernández y quedó mano a mano con Sánchez, pero su definición de primera se estrelló en el travesaño.

Cozzani se convirtió en el héroe de la clasificación

Los cinco minutos adicionados no modificaron el resultado y la serie debió resolverse mediante los penales. La tanda estuvo marcada por ejecuciones precisas y potentes, con escasas posibilidades para los arqueros. Incluso ambos guardametas convirtieron sus respectivos remates.

La definición llegó en el séptimo turno. Martín Barrios ejecutó con precisión y convirtió para Platense, dejando toda la presión sobre Salvador Cordero, encargado del siguiente remate de Coquimbo.

Cozzani adivinó la intención del futbolista chileno y detuvo el disparo para desatar el festejo del plantel visitante. El arquero, que ya había sido fundamental durante los 90 minutos, terminó convertido en el héroe de una noche histórica.

Fluminense será el próximo desafío

Con la victoria 7-6 en los penales, Platense se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores y extendió una campaña inédita en su historia. El equipo de Palermo continúa haciendo historia en su primera participación internacional, publicó Infobae.

En los cuartos de final deberá enfrentar a Fluminense. El conjunto brasileño también avanzó mediante una definición desde los doce pasos después de eliminar a Independiente Rivadavia.

El Calamar consiguió así uno de los resultados internacionales más importantes de su historia. Después de sobrevivir a los momentos de mayor presión en Chile y quedar a centímetros de resolver el partido antes de los penales, encontró en Cozzani al protagonista de una clasificación que lo dejó a solo dos series de la final de la Copa Libertadores.